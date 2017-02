Permainų sudrebintas „Lietuvos rytas”: ar pavyks apginti titulą amžinų varžovų tvirtovėje?

Taurės varžybos sostinės ekipai kelia maloniausius prisiminimus. Pernai Vilniaus „Siemens” arenoje iškėlę į viršų Karaliaus Mindaugo taurę, sostinės krepšininkai nutraukė 6-erius metus trukusį titulų badą. Kartą paragavęs, negali sustoti. O sustoti ties ketvirtfinaliu ar pusfinaliu „Lietuvos rytas” tikrai nenorės. Vienintelis noras – iškovoti taurę antrus metus iš eilės.

Tiesa, „Lietuvos rytas” žino – apginti titulą yra sunkiau nei jį iškovoti pirmą kartą. Ir visos „KIDY Tour – Karaliaus Mindaugo taurės” komandos bandys sostinės ekipai tai įrodyti. Pirmieji – karingieji Utenos „Juventus” krepšininkai. Vykdami į Uteną, „Lietuvos ryto” žaidėjai žino, kad laukia žūtbūtinis mūšis, kuriame savų sirgalių palaikomi uteniškiai kovos iki paskutinio kraujo lašo. Kartą šį sezoną „Juventus” jau paguldė „Lietuvos rytą” ant menčių, namuose įveikdami vilniečius 81:74. Tiesa, Vilniuje sostinės krepšininkai atsirevanšavo su kaupu 98:81.

„Lietuvos rytas” į Uteną atvyksta supurtytas permainų. Tomą Pačėsą trenerio poste pakeitė Rimas Kurtinaitis, kuris jau stovėjo prie komandos vairo rungtynėse su „Šiauliais”. Į „Lietuvos rytą” sugrįžęs R. Kurtinaitis iškart pareiškė, kad komandoje yra taisytinų dalykų, todėl neabejotina, kad Utenoje iš krepšininkų strategas sieks išspausti daugiau nei maksimumą.

„Su tokiu minkštumu ir tokiu agresyvumu sunku žaisti aukšto lygio rungtynėse. Krepšinis yra kontaktinis sportas, o kai kurie mūsų žaidėjai vengia kontakto, nori tiesiog pabūti aikštelėje”, – pareiškė R. Kurtinaitis.

Būtent R. Kurtinaitis yra paskutinis „Lietuvos ryto” treneris, su kuriuo komandai pavyko triumfuoti LKL čempionate 2010 m. Žinoma, vien tik trenerio pastangų laimėti „KIDY Tour – Karaliaus Mindaugo taurėje” nepakaks. Galingą žaidimą privalės pademonstruoti kiekvienas į aikštelę išėjęs žaidėjas.

Artūras Gudaitis, Deividas Gailius, Rokas Giedraitis ir Adamas Lapeta dabartiniams savo komandos draugams gali papasakoti, ko reikia, norint sėkmingai sužaisti taurės turnyre. Šie keturi žaidėjai „Lietuvos rytui” atstovavo ir praėjusį sezoną.

BNS nuotr.

Vieni iš ekipos lyderių A. Gudaitis ir D. Gailius tik neseniai atsigavo po traumų, todėl Vilniaus ekipos žaidimas ypač priklausys nuo to, ar lietuviai galės pademonstruoti geriausią sportinę formą. D. Gailius šį sezoną vidutiniškai pelno po kiek daugiau nei 11 taškų per mačą, o tritaškius meta 37 proc. taiklumu. A. Gudaičio statistika – beveik 10 taškų ir daugiau nei 6 atkovoti kamuoliai per rungtynes. Neseniai prie „Lietuvos ryto” prisijungęs buvęs „Neptūno” lyderis Jamesas Baronas taip pat bus rimta paspirtis sostinės ekipai. Jau pirmose rungtynėse „Tete-a-Tete Casino – LKL” amerikietis pademonstravo lyderio savybes ir surinko 18 taškų.

Visgi svarbiausia „Lietuvos rytui” bus D. Logano pasirodymas. Vienas naudingiausių lygos žaidėjų pats vienas gali nulemti rungtynių baigtį, o jei jo žaidimas buksuoja – stringa ir visa komanda. Vidutiniškai po daugiau nei 15 taškų per mačą pelnančiam gynėjui itin svarbi bus ir kito legionieriaus pagalba. Drew Gordonas šį sezoną jau atliko 9 dvigubus dublius čempionate ir pagal šį rodiklį jam neprilygsta niekas.

„Lietuvos rytas” savo tvirtovėje pernai iškovojo pirmą istorijoje Karaliaus Mindaugo taurę. Ar sugebės šį pasiekimą vilniečiai pakartoti amžinų varžovų tvirtovėje Kaune?

