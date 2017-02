R. Seibučiui Pirėjo arena kelia malonius prisiminimus

„Taikos ir draugystės“ sporto rūmai Pirėjuje atrodo labiau pritaikyti lengvosios atletikos varžyboms nei krepšiniui. Aplink aikštelę net yra bėgimo takas, kuris nutrūksta tik vienoje salės pusėje, užleisdamas vietą tribūnoms.

Milžiniškos arenos viduryje, stipriai nutolusi nuo aplinkinių tribūnų, yra krepšinio aikštelė, kurioje rungtyniauja viena pajėgiausių pastarojo dešimtmečio Eurolygos komandų. Penki Eurolygos finalo ketvertai nuo 2009 metų, du čempionų titulai 2012 ir 2013 metais – tokia naujausia „Olympiakos“ istorija.

Dar iki skambiausių klubo pergalių, „Taikos ir draugystės“ sporto rūmai buvo dabartinio Kauno „Žalgirio“ gynėjo Renaldo Seibučio namais. Būtent čia jis pradėjo savo legionieriaus karjerą ir 2005–2006 bei 2007–2008 metais vilkėjo raudonuosius „Olympiakos“ marškinėlius.



Su Pirėjo komanda jam taip ir nepavyko triumfuoti Graikijoje – du kartus žaidęs finale, jis abu kartus liko antras.



2008 metais palikęs Atėnų priemiesčio komandą, po to jis čia kaip krepšininkas buvo grįžęs tik kartą – pernai metų kovą, kai „Žalgiris“ 59:74 turėjo pripažinti varžovų persvarą. R. Seibutis tada per 22 minutes pelnė 2 taškus.



Šiemet antrą kartą grįžęs į Pirėjų, jis pripažino, kad erdvūs „Taikos ir draugystės“ sporto rūmai jam kelia malonius prisiminimus.



„Meluočiau jei sakyčiau, kad ne, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pripažino R. Seibutis. – Vis tiek dveji metai praleisti „Olympiakos“ komandoje. Tai buvo toks didelis karjeros šuolis iš Lietuvos, pirmi metai atvykus į kitą šalį ir iš karto į tokį klubą. Manau, kad ne tik man būtų ypatinga.“

Į Graikiją jis išvyko būdamas naudingiausias pasaulio jaunimo čempionato žaidėjas ir rezultatyviausias LKL krepšininkas.



Iki tol tik Vilniaus „Sakalų“ marškinėlius vilkėjęs krepšininkas legionieriaus karjerą pradėjo būdamas vos 20 metų.



„Vietinė lyga buvo labai stipri, o treneris Jonas Kazlauskas man suteikė šansą atvyktų tokių metų ir sportuoti su aukšto lygio žaidėjais. Man tai buvo didelė patirtis ir krepšinyje, ir gyvenime“, – prisiminė krepšininkas.



Kartu su R. Seibučiu pirmąjį sezoną „Olympiakos“ komandoje žaidė Eurelijus Žukauskas, o antrąjį – Arvydas Macijauskas.



Po to Pirėjo klubo garbę iš lietuvių dar gynė Linas Kleiza ir Martynas Gecevičius.



„Žalgiris“ su „Olympiakos“ per komandų istoriją ULEB Eurolygoje yra susitikęs 13 kartų ir iškovojęs 3 pergales. Paskutinį kartą Pirėjo klubą kauniečiai palaužė praėjusį sezoną, kai namie iškovojo pergalę 75:55. Tai buvo pirmoji Šarūno Jasikevičiaus pergalė prie „Žalgirio“ vairo Eurolygoje.