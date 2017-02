Baimės nejaučia: „Pieno žvaigždės” taurės varžybose favoritams nesilankstys

Pasvalys su nekantrumu laukia „KIDY Tour – Karaliaus Mindaugo taurės“ varžybų ketvirtfinalio. „Pieno žvaigždžių“ komanda dar prieš turnyro pradžią pasigavo sėkmę ir neketina jos paleisti iki pat taurės varžybų pabaigos. Burtai lėmė, kad nors ir atsidūrė antrame pagal pajėgumą krepšelyje, kelionę turnyre „Pieno žvaigždės“ pradės namuose. Ir labai tikisi, kad ten ta kelionė nesibaigs.

Į Pasvalį atvyksta Prienų–Birštono „Vytauto“ komanda su Virginijumi Šeškumi priešakyje. Komandos treneris jau yra minėjęs, kad kelionės į Pasvalį nebijo. „Komanda važiuos ir kausis“, – tvirtino V. Šeškus. Tačiau kautis bus labai sunku, nes karingai nusiteikęs ir Pasvalys.

„Sportas toks dalykas, kad baimės negali būti. Per keletą metų Prienai Pasvalyje nėra laimėję, o mes nesame jų aikštelėje. Šiemet jų komanda gerai sukomplektuota ir yra geresnės sudėties, bet šansai namuose laimėti yra“, – tvirtina „Pieno žvaigždžių“ prezidentas Rimantas Endrijaitis.

Ši ketvirtfinalio pora, ko gero, sunkiausiai nuspėjama. Tačiau kol abi ekipos kausis dėl patekimo į kitą etapą, nuožmia dvikova galės gėrėtis žiūrovai.

„Jie lyderiai, bet mus palaikys daug žiūrovų, kurie ateina stebėti ir nestandartiško Prienų trenerio Virginijaus Šeškaus. Kova bus įtempta“, – mano Pasvalio klubo prezidentas.

„Pieno žvaigždės“ namuose išties kietas riešutas, kurį perkąsti V. Šeškaus kariaunai gali būti sunku. „Vytautas“ Pasvalyje šiemet jau krito 70:75. Pasvaliečiai rimtą kovą tarp namų sienų davė net ir Kauno „Žalgiriui“, kuriam per dvejas tarpusavio rungtynes Pasvalyje abu kartus pralaimėjo vos keliais taškais.

„Vytautas“ pastaruoju metu nedemonstruoja geriausio savo žaidimo, o „Pieno žvaigždės“ tikrai sieks tuo pasinaudoti. V. Šeškaus auklėtiniai per pastarąsias penkerias rungtynes dažniau pralaimėjo nei laimėjo, o tai nėra pats geriausias ženklas prieš „KIDY Tour – Karaliaus Mindaugo taurės“ ketvirtfinalį.

Juolab, kad „Pieno žvaigždžių“ treneris Ramūnas Cvirka savo komandoje turi tokį ginklą iš už Atlanto, kurio pavydėti gali visos ekipos. Nors havajiečiai pasižymi draugiškumu, Lietuvoje rungtyniaujančiam iš Havajų kilusiam Derrickui Low tai negalioja.

Gynėjas nesirinkdamas baudžia visus varžovus ir šiuo metu yra antras pagal rezultatyvumą visoje lygoje (vid. 14,4 taško per mačą), daugiausiai rezultatyvių perdavimų atiduodantis krepšininkas (vid. 7,2 per mačą) ir naudingiausias lygos žaidėjas, vidutiniškai per mačą renkantis po beveik 18 naudingumo balų.

Havajietis tikrai nėra vienas karys lauke. Paskandinti varžovus tritaškių liūtyje bet kada gali vienas geriausių lygos snaiperių Osvaldas Olisevičius. Puolėjas tritaškius meta 41 proc. taiklumu, o per mačą pelno po kiek daugiau nei 12 taškų.

Užtikrintai rungtyniauja ir Pasvalio aukštaūgis Andriy Agafonovas, renkantis po 12 taškų ir atkovojantis po 5,5 kamuolio per mačą. Nemaloniu siurprizu „Vytautui“ gali tapti ir kol kas tik 5 mačus „Pieno žvaigždžių“ gretose sužaidęs Evaldas Žabas. Gynėjas praėjusią savaitę surinko net 29 naudingumo balus.

Ar tiki pačios „Pieno žvaigždės“, kad taurė gali atkeliauti į Pasvalį?

„Noras visuomet yra, bet realybė yra tokia, kokia yra. Mūsų siekis yra pakliūti į ketvertuką, būtų įdomu, tektų rungtyniauti su „Žalgiriu“, – sako R. Endrijaitis.

Iš tiesų, „Žalgiriui“, kaip ir Pasvaliui, prieš tai dar reikia įveikti ketvirtfinalio barjerą. Tačiau nėra komandos taurės varžybose, kuri netikėtų savo jėgomis. O juk viską lems vos vienas mačas. Ar tas mačas bus naujos sėkmės pradžia ir Pasvaliui?