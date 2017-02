NBA naktis: skaudus dūris „Mavericks“ ir „Rockets“ taškų lietus

Išsigydęs traumas 38-erių D. Nowitzki ir vėl rungtyniauja lyg geriausias karjeros metais.

Rungtynėse su Portlando „Trail Blazers“ (23/30) vokietis per 30 min. pelnė 25 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir pataikė itin svarbų tritaškį likus žaisti 3 sek., išvesdamas „Mavericks“ į priekį 113:112.

Dalaso arena pakilo ant kojų, tačiau paskutinis žodis šį kartą priklausė ne šeimininkų numylėtiniui veteranui.

Jį tarė „Blazers“ gynėjas C. J. McCollumas, sudėtingą dvitaškį į „Mavericks“ krepšį pasiuntęs praktiškai su mačo pabaigą skelbiančia sirena – pergalė 114:113 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28) iškeliavo į Portlandą.

.@CJMcCollum has the last word in a battle of clutch last-minute shots!#RipCity pic.twitter.com/7GDBMCAqu0