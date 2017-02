J. Januševskis „Trakuose“ – aštuntą sezoną

22-ejų metų „Trakų“ simbolis Justinas Januševskis netrukus klube pradės aštuntąjį sezoną. Būdamas vos penkiolikos jis pateko į tuomet Sekmadienio futbolo lygoje žaidusią komandą, su kuria praėjo visus įmanomus etapus: trečia lyga, antra lyga, dveji metai pirmoje lygoje, o nuo 2014-ųjų – stipriausias šalies čempionatas.

Tais pačiais 2014-aisiais gynėjas buvo patekęs ir į nacionalinės rinktinės trenerių radarą, tačiau užsikabinti stipriausioje šalies komandoje kol kas dar nepavyko. O ir „Trakuose“ buvo visko. Sunkūs pavasariai ir geresni rudenys.

Šiemet priešsezoniniame laikotarpyje J. Januševskis visas rungtynes pradeda starto sudėtyje, o ir jo žaidimas, netgi lyginant su praėjusiais metais, yra žymiai brandesnis ir užtikrintesnis.

„Visada sunkiai įsivažiuodavau, bet šiais metais to nejaučiu. Kažko tokio nedariau, viskas vyksta savaime. Galbūt, prisideda patirtis – vis tik A lygoje jau ketvirtas sezonas. Be to, pernai atvykus Sergejui Kovalecui, įgavau dar daugiau pasitikėjimo savimi, kurį bandau atsinešti ir į būsimąjį sezoną“, – oficialiai „Trakų“ svetainei pasakojo J. Januševskis.

Atvykus naujajam treneriui, tiek Justinui, tiek visai „Trakų“ komandai reikia taikytis prie visiškai naujos taktikos, kokios nenaudojo nei vienas riterių treneris iki šiol.

„Įdomi ta taktika (šypsosi). Iš pradžių buvo labai sunku, tačiau kasdien vis lengviau ir lengviau. Ties tuo dirbame per treniruotes, kurios yra labai intensyvios, o po to visa tai tereikia perkelti į aikštę. Manau, kad mūsų intensyvumo priežastis – tokios pat aukštos spartos treniruotės“, – kalbėjo gynėjas.

Šį sezoną trakiškiai daugiau nei pusę įvarčių muša po standartinių situacijų. Du tikslūs smūgiai buvo pasiekti ir per paskutiniąsias kontrolines rungtynes su „Jelgava“.

„Standartinės situacijos mus dažnai gelbėjo užpernai. Pernai nepavyko, o šiemet vėl viskas turėtų būti gerai. Aišku, prie to prisideda pasikeitęs mūsų žaidimas, tačiau svarbiausia, kad vėl turime sveiką Jurijų Mamajevą. Būtent jis turėtų prisiimti visus nuopelnus“, – komandos draugą gyrė J. Januševskis.

Iki pirmųjų oficialių rungtynių „Trakams“ liko 20 dienų. J. Januševskis neabejoja, kad šio laiko visiškai pakaks teisingai pasiruošti Supertaurės dvikovai su Vilniaus „Žalgiriu“.