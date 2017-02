Geriausiu naujoku pramintas D. Sabonis atsitrenkė į „naujokų sieną“?

„Oklahoma City Thunder“ komandai nereikia liokajaus. Jie turi Domantą Sabonį, rašo „The Norman Transcript“. „Jis mėgstamiausias mano naujokas, – neslėpė komandos gynėjas Anthony Morrow. – Jis visada pristato rankšluosčius ir viską, ko reikia. Žinote, apie ką kalbu? Visada man atneša maisto, pristato jį visai komandai lėktuve.“ Tai tik smagios NBA naujokų užduotys, kurios tenka ir D. Saboniui. Bet 20-metis lietuvis susidūrė su gerokai rimtesniu iššūkiu – „naujokų siena“.

D. Sabonis nėra vienintelis „Thunder“ žaidėjas, kuriam tenka „tarnauti“ komandos senbuviams. Pirmuosius metus NBA Oklahomoje skaičiuoja ir gynėjai Semajus Christonas bei Alexas Abrinesas.

„Thunder“ žaidėjai juokauja – jeigu D. Saboniui nesusiklostys krepšininko karjera, jis turi gerų perspektyvų būti sekretoriumi.

„Jis visas užduotis atlieka su šypsena veide“, – juokėsi „Thunder“ žvaigždė Russellas Westbrookas.

Su šypsena veide jis pradėjo ir NBA sezoną – starto penkete rungtyniavo visose 52 NBA reguliariojo sezono rungtynėse. Tačiau po karšto starto puolėjas pastaruoju metu mėto pro šalį.

Pirmaisiais sezono mėnesiais D. Sabonis tritaškius metė pavyzdiniu, maždaug 40 proc. tikslumu.

Kai gruodžio 23-iąją sužaidė rezultatyviausią sezono mačą su „Boston Celtics“ (20 tšk.), vien iki pertraukos jis pataikė visus 7 metimus, iš kurių – tris tritaškius. Tuo sezono metu jis tritaškius metė net 45 proc. tikslumu. Tačiau per pastarąsias 6 savaites D. Sabonio metimas dingo.

Iki vasario 5-osios per 21 mačą tritaškius lietuvis metė vos 16 proc. tikslumu.

„Jis vienas tų vyrukų, kurie nori viską padaryti gerai, – pasakoja „Thunder“ treneris Billy Donovanas. – Jis nori, kad viskas būtų tobula. Manau, kad jo taiklumui įtakos turėjo nuovargis, kuris surakino jo kojas. Bet jis su tuo dirba.“

D. Sabonio problema nėra neįprasta. Su ja susiduria daugelis NBA naujokų, kurie neįpratę žaisti tiek rungtynių.

„Turiu daugiau naudoti kojas. Tą man kartoja treneriai. Tiesiog reikia nesustoti“, – teigė D. Sabonis.

Varžovų gynyba prieš D. Sabonį nepasikeitė. Ji vis dar sulimpa prie Russello Westbrooko, kai lietuvis pastato lyderiui užtvarą. Taip 211 cm ūgio krepšininkas gauna nemažai erdvės atakuoti iš trijų taškų zonos.

Priešininkai, stabdydami R. Westbrooką, susispaudžia baudos aikštelėje, taip palikdami erdvės Domantui ir kampuose. Tiesiog D. Sabonis dabar prameta dažniau nei įprastai.

„Didžiulis skirtumas mesti tritaškius koledžo krepšinyje ir NBA. O kalbame apie vyruką, kuris NCAA net nemesdavo tritaškių. Jam tai didžiulis pasikeitimas“, – naujoką užstojo B. Donovanas.

Treneris turėjo omenyje vos 14 D.Sabonio bandymų mesti tritaškį per du sezonus „Gonzaga Bulldogs“ gretose. Per pusę NBA reguliariojo sezono Domantas jau metė aštuoniskart daugiau tritaškių nei per dvejus metus NCAA.

Ir nors D.Sabonis stringa puolime, trenerio pasitikėjimas auklėtiniu nemažėja. Pavyzdžiui, pastarajame mače su „Portland Trail Blazers“ aukštaūgis prametė visus 6 metimus ir pelnė 2 taškus, tačiau rungtyniavo 34 minutes.

Beje, nors pastaruoju metu išgyvena sunkų laikotarpį, D. Sabonis dabar žaidžia netgi daugiau (vid. 22,4 min.) nei iki rezultatyviausių sezono rungtynių su „Celtics“ (vid. 20,9 min.).

„Noriu, kad jis žaistų ir mokytųsi“, – pridūrė R. Westbrookas.

„The Norman Transcript“ rašo, kad D.Sabonio minutės artimiausiu metu neturėtų kisti. Ypač, kai traumą patyrė turkas Enesas Kanteris, kuris dėl apmaudaus rankos lūžio (supykęs trenkė per kėdę ir susilaužė ranką) nežais dar apie mėnesį.

Ir prastas pataikymas ne visada reiškia prastą žaidimą. Be to, D. Sabonis dabar ne tik svaido tritaškius, tačiau yra dažniau pastebimas besisukiojantis baudos aikštelėje.

„Bandau žaisti vis agresyviau. Bandau daugiau veržtis, dažniau laukti kamuolio po krepšiu“, – teigė D. Sabonis.

„Thunder“ kantriai stebi D.Sabonio progresą. Lietuvis šį sezoną aikštėje vidutiniškai praleisdamas 21,8 minutės pelno 6,1 taško (40,8 proc. met.) ir atkovoja 3,7 kamuolio.

„Visi turėjome tą patirtį. Turime leisti jam klysti. Tik taip jis tobulės ir mokysis“, – samprotavo R. Westbrookas.

Na, bent jau problemų dėl D.Sabonio naujoko pareigų niekam nekyla.

„Bandau daryti viską, ko manęs prašo. Nenoriu patekti į juodąjį sąrašą“, – šyptelėjo maistą klusniai žaidėjams į lėktuvą pristatantis Domantas.