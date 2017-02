LKL snaiperio konkurso dalyviai: patyrusius egzaminuos jaunimas

Vasario 19 dieną vyksiantis „KIDY Tour – Karaliaus Mindaugo taurės“ varžybų snaiperių konkursas, kurį pristato lažybų bendrovė „CBet“, žada būti itin intriguojantis. Paaiškėjo 11 žaidėjų, kurie varžysis dėl geriausio snaiperio vardo. Konkurse susitiks ir jau pripažinti lygos snaiperiai ne kartą dalyvavę tokiuose renginiuose, ir dar tik prasimušti bandantis čempionato jaunimas. LKL.lt apžvelgia visus snaiperių konkurso dalyvius.

Paulius Valinskas (Kauno „Žalgiris“). Nors šį sezoną „Tete-a-Tete Casino – LKL“ čempionate jaunasis gynėjas rungtyniauja vidutiniškai tik po 13 minučių, tačiau jau spėjo įrodyti, kad turi taiklią ranką. Visi krepšinio gerbėjai prisimena fantastišką P. Valinsko šūvį iš aikštės vidurio lapkritį rungtynėse su Utenos „Juventus“. Tritaškiais žalgirietis šį sezoną surinko beveik tiek pat taškų (21 tšk.), kiek ir atakuodamas iš dviejų taškų zonos (22 tšk.). Nors snaiperių konkurse jam teks kautis su kur kas labiau patyrusiais žaidėjais, žalgirietis gali nustebinti.

Kšištofas Lavrinovičius (Panevėžio „Lietkabelis“). Vienas iš dviejų Panevėžio komandos atstovų snaiperių konkurse. Veteranas teisę varžytis dėl geriausiojo titulo gavo, nes yra taikliausias lygos tritaškininkas. Iš toli K. Lavrinovičius atakuoja 45,4 proc. taiklumu. Tiesa, į šią taikliausių snaiperių statistikos grafą patenka tie žaidėjai, kurie yra sužaidę bent 50 proc. rungtynių ir per mačą vidutiniškai bent 3 kartus atakuoja iš toli. Nors pagal įmestų tritaškių skaičių K. Lavrinovičius visame čempionate yra tik 12-tas, bijoti jo turėtų kiekvienas varžovas. Aukštaūgis jau yra ne kartą įrodęs, kad abejonių jo sugebėjimas atakuoti iš toli nekelia.

BNS nuotr.

Benas Madgenas (Panevėžio „Lietkabelis“). Per rungtynes vidutiniškai po 3 kartus nuo tritaškio linijos atakuojantis legionierius labai mėgsta šį krepšinio elementą. Per 21 rungtynes šį sezoną australas 16 kartų paliko aikštelę pataikęs bent vieną tritaškį. Australas turi greitą išmetimo techniką, o tai gali tapti rimtu koziriu snaiperių konkurse.

Margiris Normantas (Vilniaus „Lietuvos rytas“). Kiek netikėtai, sostinės ekipai snaiperių konkurse atstovaus dar nė vienerių rungtynių „Tete-a-Tete Casino – LKL“ čempionate nesužaidęs 20 metų gynėjas. Tačiau akivaizdu, kad jaunasis snaiperis labai mėgsta atakuoti iš toli. Nacionalinėje krepšinio lygoje šį sezoną M. Normantas net dvejuose mačuose išmetė dviženklį tritaškių metimų skaičių – 10 ir 13 metimų. Jaunajam „Lietuvos ryto“ gynėjui koją gali pakišti startinis jaudulys, tačiau jis gali tapti ir maloniu siurprizu.

Laurynas Beliauskas (Klaipėdos „Neptūnas“). 19 metų uostamiesčio ekipos gynėjas žino, ko reikia, norint laimėti snaiperių konkursą. L. Beliauskas 2015 metais tapo Moksleivių krepšinio lygos tritaškių konkurso nugalėtoju. Gynėjas šį sezoną rungtyniauja vidutiniškai tik po 10 minučių, todėl ne visada spėja pademonstruoti savo snaiperiškus sugebėjimus. Tritaškių konkurse jis turės tokias pačias galimybes kaip ir visi pademonstruoti savo taiklią ranką.

Gytis Sirutavičius (Utenos „Juventus“). Uteniškių atstovas yra rimtas kandidatas laimėti geriausio snaiperio titulą. 34 metų gynėjas žino pergalės skonį. Snaiperių konkurse jis triumfavo 2007 metais, o pernai taip pat bandė savo laimę. Šį sezoną beveik 50 proc. visų savo įmetamų taškų gynėjas renka būtent tolimais metimais. G. Sirutavičius vos vieneriose rungtynėse aikštelę paliko neišmetęs nė vieno tritaškio, tačiau tame mače rungtyniavo tik 5 minutes.

Saulius Kulvietis. (Prienų–Birštono „Vytautas“). Per 20 rungtynių šį sezoną puolėjas tik kartą paliko aikštelę neišmetęs nė vieno tritaškio. Pagal vidutiniškai per mačą išmetamų tritaškių metimų skaičių (vid. 4,15 metimo) S. Kulvietis čempionate užima 14 vietą. Šį sezoną puolėjas keturis kartus fiksavo didesnį nei 50 proc. tritaškių pataikymą, kai per mačą išmetė daugiau nei tris tritaškius.

Derrickas Low (Pasvalio „Pieno žvaigždės“). Tritaškių konkurso favoritas, kuris bandys apginti pernai iškovotą titulą. Jei havajiečiui pavyktų triumfuoti ir šiemet, jis taptų tik trečiu žaidėju lygos istorijoje snaiperių konkursą laimėjusiu tris kartus. Tiesa, šį sezoną atakuodamas iš toli D. Low taiklumu nežiba. Tritaškius jis meta beveik 28 proc. taiklumu. Visgi varžovai neturėtų nuvertinti Pasvalio ekipos lyderio, nes „atrišti“ krepšį jis gali bet kada.

BNS nuotr.

Gediminas Navickas (Alytaus „Dzūkija“). Iš toli 30 proc. taiklumu atakuojantis Alytaus komandos gynėjas šį sezoną per vienerias rungtynes jau spėjo varžovams įsūdyti 5 tritaškius. Daugiau tritaškių per mačą šį sezoną už G. Navicką pataikė tik 6 čempionato žaidėjai. Nors statistiškai kas antrame mače gynėjas nepataiko nė vieno tritaškio, tačiau aklai tikėti statistika nereikėtų. Krepšininkas yra patyręs žaidėjas, o snaiperių konkurse tikrai gali iššauti.

Ignas Vaitkus (Kėdainių „Nevėžis“). Taikliausias komandos tritaškininkas šį sezoną fiksuoja 45,7 proc. taiklumą atakuojant iš toli. Sezono pradžioje I. Vaitkus 8 rungtynes iš eilės įmesdavo bent po vieną tritaškį. 23 metų puolėjas gali mesti iššūkį konkurso favoritams ir nušluostyti nosį ne vienam varžovui. Šį sezoną 8 iš 17 sužaistų mačų I. Vaitkus pademonstravo didesnį nei 50 proc. pataikymą iš toli.

Arvydas Čepulis. (Šiaulių „Šiauliai“). Šiaulių atstovas bus vienas labiausiai patyrusių snaiperių šiame konkurse. 37 metų krepšininkas yra dalyvavęs septyniuose skirtingų lygų tritaškių konkursuose. Tiesa, laimėti jam pavyko tik Rumunijoje. Nors šį sezoną veteranas ir nežiba pataikymu iš toli (28 proc. taiklumas), tačiau nurašyti jo neverta. 196 centimetrų ūgio krepšininkas yra sutvertas tokiems konkursams ir gali pateikti rimtą paraišką į nugalėtojo titulą.