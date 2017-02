Į „Žalgirį“ sugrįžusiam D. Šernui rūpi tik pergalės

Ketvirtadienį Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai ir treneriai išvyksta į Turkiją, kur pratęs pasirengimo sezonui darbus. Per artimiausias dvi savaites žalgiriečiai sužais šešerias kontrolines rungtynes, o Turkijoje pirmą futbolo kovų krikštą šį sezoną gaus ir naujasis „Žalgirio“ puolėjas Darvydas Šernas, rašo fkzalgiris.lt.

32-ejų metų futbolininkas sutartį su „Žalgiriu“ pasirašė pirmadienį, o trečiadienį įvyko oficialus jo pristatymas žiniasklaidai. Kalbėdamas apie asmeninius tikslus ir lūkesčius, D. Šernas tikino, kad šiuo metu svarbiausia užduotis – susigrąžinti gerą sportinę formą ir padėti komandai siekti pergalių.



„Esu laimingas, kad „Žalgiris“ pasiūlė sugrįžti ir vėl prisijungti prie komandos. Paskutiniai keleri metai rodo, kad „Žalgiris“ yra neginčijamai pajėgiausias Lietuvos futbolo klubas, pasižymintis didelėmis ambicijomis ir iškovotais titulais. Man didelė garbė atstovauti „Žalgiriui“, tikiuosi, kad aš komandai būsiu naudingas ir padėsiu kuo galėdamas“, – teigė vienerių metų trukmės sutartį su klubu sudaręs futbolininkas.



Spaudos konferencijoje dalyvavęs „Žalgirio“ vyriausias treneris Valdas Dambrauskas kalbėdamas apie naują komandos narį išskyrė kelis pagrindinius jo privalumus.



„Darvydas turi vidinę motyvaciją, kurios gali pavydėti bet kuris kitas žaidėjas. Nors jis yra patyręs futbolininkas ir daug ko pasiekęs, yra karjeros zenite, bet jis turi didelį norą tobulėti, dirbti treniruotėse, stengtis aikštėje. Būtent šios savybės yra pačios svarbiausios. Mes puikiai žinome, ką gausime iš Darvydo. Kokybė, noras, charakteris. Mes matome tai kiekvienoje treniruotėje, neabejoju, kad išvysime ir rungtynių metu, – pastebėjo V. Dambrauskas. – Pagaliau, geras puolėjas reikalingas kiekvienai komandai, o aš manau, kad Darvydas šiai dienai vis dar yra vienas geriausių savo kartos lietuvių žaidėjų, tad šis pastiprinimas mums labai reikalingas. Ypač po to, kai su klubu atsisveikino pernai sužibėjęs Andrija Kaludjerovičius.“



D. Šernas prieš metus jau vilkėjo žaliai baltą aprangą. 2015 metų viduryje prie „Žalgirio“ prisijungęs puolėjas vien A lygoje per 16 rungtynių pelnė 17 įvarčių ir tapo rezultatyviausiu komandos futbolininku. Pernai analogišką pasiekimą užfiksavo serbas A. Kaludžerovičius. Tiesa, šis puolėjas čempionate įmušė 20 įvarčių per 19 rungtynių ir tapo geriausiu A lygos snaiperiu. Vis dėlto D. Šernas patikino, kad jam svarbūs ne įvarčiai, o komandos pergalės.



„Apie asmeninius tikslus nesinori kalbėti. Žaidžia komanda, o kiekvieno žaidėjo sėkmė matuojama komandos pergalėmis ir titulais. Aišku, jei pavyks prie tų pergalių prisidėti savo įvarčiais, būsiu laimingas, bet rezultatyviausio žaidėjo titulo tikrai nesivaikau“, – tikino D. Šernas.



Nors D. Šernas su „Žalgiriu“ treniravosi nuo pat sezono pradžios, bet draugiškose rungtynėse dar nežaidė. Jo teigimu, šiuo metu reikalauti skambių pergalių iš komandos nereikėtų.



„Tai tik pasiruošimo sezonui pradžia. Treneriai dėlioja žaidimo schemas, atlieka daug keitimų, faktiškai per pirmas dvejas rungtynes visi žaidėjai aikštėje buvo tik po 45 minutes, tad kažkokių įspūdingų rezultatų tikėtis neverta. Pagaliau, treneriai ir nežiūri į rezultatus, jiems svarbūs kiti niuansai“, – samprotavo patyręs futbolininkas.



V. Dambrauskas dar kartą priminė, kad šioje sezono stadijoje draugiškos rungtynės tampa išbandymų ir eksperimentų poligonu.



„Pirmos dvejos kontrolinės rungtynės buvo tarsi įvadinės, mes prieš jas turėjome sunkias treniruotes, kai kada net po dvi per dieną. Kaupiasi nuovargis, be to, mes tikrai daug eksperimentuojame, bandome žaidėjus naujose pozicijose. Sezono eigoje norime matyti kitokią komandą, nei pernai ar užpernai. Be abejo, svarbu išsaugoti laimėtus trofėjus, mūsų pagrindiniai tikslai yra Europoje. Turime pradėti nuo UEFA Čempionų lygos atrankos varžybų antrojo etapo. Tris kartus bandėme jį peržengti, bet vis kažko pritrūko. Šiais metais norime žaisti taip, kad mums niekas nesukliudytų“, – teigė V. Dambrauskas.



Turkijoje „Žalgiris“ per dvi savaites sužais šešerias rungtynes, taip pat išmėgins ir potencialius kandidatus.



„Neabejoju, kad sezono pradžioje komanda bus pasiruošusi A lygos kovoms ir mūšiui dėl Supertaurės. Ir mes tikrai turėsime geresnę komandą nei pernai. Žaidėjų paieška vyksta nuolat, šis procesas nesustos net ir užsidarius transferų langui. Turime nusimatę konkrečius poreikius, žinome, ko norime ir į kokias pozicijas. Jei pavyks juos rasti šią žiemą, bus puiku. Jei ne, tada lauksime vasaros ir mėginsime pasistiprinti prieš Europos taurių turnyrą. Šiuo metu mes ieškome vidurio saugo ir gal dar vieno puolėjo D. Šernui į pagalbą. Ar dar ko nors reikės? Priklausys nuo žaidėjų formos, komandos žaidimo ir susižaidimo. Jei matysime, kad mums pagalbos nereikia, tai bus priimami atitinkami sprendimai“, – pareiškė „Žalgirio“ strategas.