Lietuvos krepšinio gėda: kodėl televizija neparodė LKL lyderių mūšio?

„Kaulai“, „CSI kriminalistai“ bei „Saša ir Tania“ – štai ką vietoj puikios Kauno „Žalgirio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ dvikovos pamatė televizijos žiūrovai, pirmadienio vakarą tikėjęsi išvysti dramatišką LKL lyderių dvikovą. Jie pamiršo, kad TV6 televizija krepšinį transliuoja tik savaitgaliais, o jei rungtynės perkeliamos į pirmadienį, net jei į aikštę išbėgtų Arvydas Sabonis, mačas nebūtų parodytas.

„Dar kartą dedamės, kad Lietuvoje tai yra kažkokia religija, bet nerodyti šitų rungtynių per televiziją yra dar viena gėda“, – po žalgiriečių pralaimėjimo Panevėžyje 77:79 apgailestavo Šarūnas Jasikevičius.

Jeigu Kauno „Žalgirio“ treneriui kas nors nepatinka, jis drebia viešai. Šįkart garsi Šaro pastaba buvo labai tiksli.

15min.lt pasiteiravus TV3, kodėl TV6 žiūrovai neišvydo „Žalgirio“ ir „Lietkabelio“ rungtynių, gavome tokį TV3 komunikacijos vadovės Justės Radzevičiūtės-Laugalienės oficialų paaiškinimą: „LKL rungtynės TV6 televizijos eteryje jau antrą sezoną iš eilės rodomos pastoviu laiku savaitgaliais – šeštadieniais ir sekmadieniais, bei transliuojamos nuo 17 valandos.

Šis laikas rungtynėms ir transliacijoms parinktas dėl žiūrovų patogumo, kad krepšinio sirgaliai savaitgaliais galėtų stebėti rungtynes arenose su draugais ir šeimomis arba prie televizorių ekranų.

Pastovus laikas ir dienos parinktos ir remiantis daugelio šalių ir turnyrų praktika, kad pastovus rungtynių laikas padeda populiarinti tiek arenų lankomumą, tiek domėjimąsi visomis vykstančiomis LKL rungtynėmis.

Rungtynės vyko pirmadienį todėl, kad Kauno „Žalgiriui“ yra padaryta tvarkaraščio išimtis. Jei komanda penktadienį žaidžia Eurolygos rungtynes užsienyje, tuomet Lietuvos krepšinio lygoje mačai jiems nukeliami į pirmadienį. Jei rungtynės nebūtų nukeltos, šias rungtynes televizija tikrai būtų transliavusi.“

Į klausimus, ar TV6 nemano daranti klaidą, nerodanti dviejų pirmaujančių LKL komandų rungtynių, ar nesijaučia nuskriaudžianti krepšinio gerbėjus ir ar nenumato daryti išimčių programos tinklelyje ateityje, televizija neatsakė. Tik pridūrė, kad TV6 transliuos LKL atkrintamųjų varžybų rungtynes ir darbo dienomis.

Beje, krepšinio gerbėjai nukentėjo jau ne pirmą kartą. Jie per televiziją neišvydo ir pirmosios „Žalgirio“ bei „Lietkabelio“ akistatos Panevėžyje rugsėjo 22-ąją. Tada rungtynės sulaukė didžiulio dėmesio, todėl užlūžo interneto transliacijos serveriai. Transliacijų atstovams mačą teko rodyti iš telefono tiesiogiai socialiniame tinkle „Facebook“ – tik taip žiūrovai išvydo sensacingą „Lietkabelio“ pergalę 90:86.

TV6 taip pat neparodė prieš pat Kalėdas vykusios „Lietkabelio“ ir „Lietuvos ryto“ dvikovos gruodžio 23-iąją, kurią panevėžiečiai laimėjo 93:85. Dar vienerių puikių rungtynių TV6 netransliavo dėl „savaitgalio“ politikos – mačas vyko penktadienį.

Kaip ir abiem ankstesniais kartais, pirmadienį LKL beliko transliuoti „Žalgirio“ ir „Lietkabelio“ rungtynes internetu. Tiesa, liko nemažai pasipiktinusių internautų – serveriai neatlaikė didžiulio žiūrovų srauto, todėl dalis interneto vartotojų turėjo tenkintis stringančia transliacija.

Lietuvos krepšinio lyga 24sek paaiškino situaciją: „Tokia situacija susidarė dėl to, kad žiūrovų srautas buvo didžiausias per visą LKL transliacijų internetu istoriją. Techninės problemos trukdė kompiuterių vartotojams, rungtynes stebėję per mobiliuosius įrenginius su trikdžiais nesusidūrė. Reaguojant į susidariusią situaciją, jau šią savaitę bus baigtas diegti naujas techninis sprendimas, kuris leis turėti kelis kartus didesnį vartotojų skaičių ir užtikrinti, kad trikdžiai nepasikartos.“

15min.lt žiniomis, už transliacijų kokybę atsako ne LKL, o interneto transliuotojai – DELFI ir Tv3.lt.

Didžiausiu krepšinio sezono atradimu tapęs „Lietkabelis“ skaičiuoja rekordinį pergalių prieš LKL favoritus skaičių, bet nė vieno iš pergalingų mačų nepamatė televizijos žiūrovai.

Visa laimė, kad „Žalgiris“ su „Lietuvos rytu“ šią savaitę susitiks sekmadienį, o ne pirmadienį.