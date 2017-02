Neeilinis atsarginis: D. Motiejūnas keičia „Pelicans“ veidą

Donatas Motiejūnas nėra tik eilinis atsarginis „New Orleans Pelicans“ komandoje. 26-erių lietuvis nėra eilinis statistas, gaunantis pasireikšti vid. po 15 minučių per rungtynes, kurio žaidime galima net nepastebėti. Pasirodo, sausio pradžioje „Pelicans“ papildęs lietuvis tapo reikšmingų žaidimo permainų įrankiu.

D. Motiejūnas į Naująjį Orleaną atsinešė tokį kamuolio judėjimą, kuris gerokai pagerino „Pelicans“ puolimą.

Per 37 pirmąsias NBA reguliariojo sezono rungtynes „Pelicans“ 110 taškų per 100 atakų rodiklį buvo pasiekę 6 kartus. Su D.Motiejūno atėjimu, per 10 pastarųjų rungtynių Naujojo Orleano ekipa jį pasiekė 5 kartus. Per šią rungtynių atkarpą „Pelicans“ puolimo reitingas siekė vid. 108,3 taško, o tai yra 8 geriausias puolimas NBA.

Dar didesnis skirtumas matyti tada, kai D.Motiejūnas sėdi ant suolo. Su lietuviu aikštėje „Pelicans“ puolimo reitingas siekia vid. net 116,7 taško per 100 atakų. Kai jis nežaidžia, bendras komandos puolimo reitingas krinta iki 109,6.

Taip pat paskaičiuota, kad D.Motiejūnas pagerino „Pelicans“ kovą dėl atšokusių kamuolių. D. Motiejūno ir Anthony Daviso duetas puolime renka daugiau kamuolių nei bet kuris kitas aukštaūgių duetas Naujajame Orleane.

Į komandą atvykus D. Motiejūnui, „Pelicans“ atsarginių suolas pradėjo gerokai daugiau dalytis kamuoliu. Pavyzdžiui, perdavimų vidurkis pakilo bent per 11 punktų.

J. Holiday: Motiejūno žaidimas užkrečia

D. Motiejūnas žaidžia dar ne tiek jau daug, bet gaunamas minutes išnaudoja labai aktyviai judėdamas be kamuolio – statydamas užtvaras, vos tik gavęs kamuolį – ieškodamas laisvų komandos draugų, kamuolio neužlaikydamas.

„Jo žaidimas užkrečia, – neslėpė įžaidėjas Jrue Holiday. – Jis užsupa kamuolį, atbėga pastatyti užtvaros, o po to aktyviai tęsia „pikenrolą“.“

16,5 proc. atakų D. Motiejūnui būnant aikštėje baigiasi po lietuvio perdavimų. Tai yra geriausias rezultatas „Pelicans“ gretose po gynėjų grandies žaidėjų. Jis tapo antruoju įžaidėju aikštėje ir paįvairino „Pelicans“ puolimą, kuris dažnai rėmėsi tritaškių metimais neišjudinus kamuolio.

„Kai tik išleidome D-Mo į aikštę, kamuolys ėmė vaikščioti efektyviau, – po pergalės prieš „San Antonio Spurs“ tikino „Pelicans“ treneris Alvinas Gentry. – Tai iškart pagerino puolimą.“

Panašiai A. Gentry galvoja kaskart išleidęs Donatą į aikštę.

„Toks mano žaidimas. Aš žiūrėdavau daug „Spurs“ ir „Warriors“ rungtynių. Viską lemia kamuolio dalijimasis. Man tokia filosofija patinka“, – po pergalės prieš „Spurs“ teigė D. Motiejūnas.

D-Mo po truputį įsibėgėja. Jis jau ketverias rungtynes iš eilės pelnė bent po 10 taškų ir 3 mačus iš 4 baigė su didžiausiu žaistų minučių skaičiumi (22, 22 ir 24).

Su 19 pergalių ir 29 pralaimėjimais „Pelicans“ skrajoja 11-oje Vakarų konferencijos vietoje ir tik dviem pergalėmis atsilieka nuo atkrintamųjų varžybų traukinio.

Po „Pelicans“ kojomis praėjusią savaitę krito tokie NBA favoritai kaip „Spurs“ ar „Cleveland Cavaliers“. Už tai Naujojo Orleano komandos treneris Alvinas Gentry turėtų mažumėlę padėkoti ir D. Motiejūnui.