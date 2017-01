Dėl šaltos salės Graikijoje „Neptūnas“ atšaukė treniruotę

Lietuvos vicečempionas Klaipėdos „Neptūnas“ Salonikuose (Graikija) antradienį vakare susitinka su vietos PAOK ekipa (rungtynes nuo 19 val. transliuos LRT KULTŪRA). Atvykę į Salonikus Klaipėdos krepšininkai susidūrė su nesklandumais – dėl itin šaltos PAOK sporto salės (vos 1-2 laipsniai šilumos) nuspręsta atšaukti turėjusią vykti rytinę treniruotę

Kaip skelbiama komandos pranešime spaudai, neptūniečiai atvyko į areną, tačiau suprato, kad čia treniruotis neįmanoma – net kvėpuojant matyti garai.

„Neptūno“ klubas dėl šios susidariusios situacijos ketina pareikšti pretenziją organizatoriams ir rašyti skundą FIBAI.

Jau rašėme, kad PAOK krepšinio arenoje pirmadienio vakarą buvo itin šalta. Kai kurie „Neptūno“ žaidėjai treniravosi net su sportiniais džemperiais. Dėl šalčio, kad žaidėjai neperšaltų, „Neptūno“ trenerių kolektyvas nusprendė net sutrumpinti treniruotę.

Pirmadienį organizatoriams buvo užsiminta, kad reikia sušildyti salę, tačiau to padaryta nebuvo.

Patys graikai sakė, kad pastarosios dienos Graikijoje – itin šaltos. Anot jų, per pastaruosius 50 metų tai šalčiausios dienos. Graikai nėra pratę prie sniego, o pastarosiomis dienomis jo Graikijoje netrūksta.

„Dabar svarbiausia, kad salė būtų paruošta rungtynėms. Svarbu, kad įvyktų rungtynės“, – sakė „Neptūno“ atstovai.

Dvikova tarp „Neptūno“ ir PAOK ekipų turi vykti šįvakar 19 val. Šią dvikovą tiesiogiai iš Graikijos transliuos LRT KULTŪROS kanalas.

Dėl traumų „Neptūnui“ šiose rungtynėse nepadės Martynas Mažeika, Arvydas Šikšnius ir Arnas Butkevičius. Jie liko Klaipėdoje.

„Nuotaikos – kovingos. Turime šansus, galimybes kovoti dėl pirmosios FIBA Čempionų lygos turnyro C grupės vietos, tą ir darysime. Turime kautis iš paskutiniųjų, – sakė „Neptūno“ vyr. treneris Dainius Adomaitis.

„Reikia pergalės, kad vėl susigrąžintume pasitikėjimą savo jėgomis. Analizuojame žaidimą, žiūrėdami ne tik savo blogus momentus, bet ir gerus epizodus. Taip pat vyko ir individualūs pokalbiai, ir pokalbiai su klubo vadovybe, valdybos nariais. Galiu patikinti visus krepšinio sirgalius, kad tikrai vyrams rūpi rezultatai, jie labai išgyvena, kad pralaimėjome kelias rungtynes. Tikrai garantuoju, kad žaidėjai rungtynėse su PAOK atsiduos 100 procentų“, – akcentavo treneris.

Pirmajame FIBA Čempionų lygos turnyro rate 2016 metų lapkričio 16 dieną Klaipėdoje „Neptūnas“ PAOK ekipą įveikė rezultatu 68:63.

„Neptūnas“ FIBA Čempionų lygos turnyro C grupėje su 8 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais užima antrąją vietą, PAOK su 5 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais turnyro lentelėje žengia penktas.

PAOK ekipa turi gilias krepšinio tradicijas: buvo įkurta 1928 metais. Per tą laikotarpį ji iškovojo daugybę titulų: ne kartą tapo Graikijos čempione ir Graikijos taurės laimėtoja. Salonikų PAOK aukso amžius buvo maždaug prieš du su puse dešimtmečio. 1991 m. ši komanda laimėjo Saportos taurę, 1992 m. – Graikijos čempionatą, 1994 m. – Koračo taurę. Be to, 1993 m. PAOK užėmė trečiąją vietą Eurolygoje.