Lietus skandina Dakaro ralį: sutrumpinta ir pirmadienio maratoninė diena

Didžiulės liūtys Bolivijos vakarinėje dalyje jaukia Dakaro ralio organizatorių planus. Dėl nedėkingų oro sąlygų turėję atšaukti 6-ąjį greičio ruožą, sekmadienį jie priėmė sprendimą sutrumpinti maratoninį, septintąjį etapą. Vietoje planuotų 322 km, lenktynininkai įveiks vos 160 km kovinę atkarpą, teigiama pranešime spaudai.

Maratoninis greičio ruožas Dakaro lenktynininkams asocijuojasi su nerimu – jie daugiau nei parą neturės galimybių sulaukti pagalbos iš savo komandos technikų. Pirmadienio popietę Lietuvos laiku jie iškeliaus iš bivuako La Pase ir po 7 etapo finišo keliaus į uždarą stovyklą Ujunyje, kur naktį jie praleis tik kitų sportininkų draugijoje. Visi gedimai, patirti dienos metu, galės būti pašalinami tik savo jėgomis ar su kolegų pagalba.

„Maratonas visuomet yra įtampa. Visų, net ir lyderių tempas čia sulėtėja, niekas nenori dėl klaidos užbaigti varžybų jiems pasiekus piką. Be to, automobiliai dažnai prikraunami atsarginėmis dalimis, kurių gali prireikti važiuojant daugiau nei 600 km greičio ruožų be mechanikų įsikišimo“, – pasakoja „CRAFT Bearings“ komandos lenktynininkas Antanas Juknevičius.

„Sutrumpintame šiandienos greičio ruože laukia daug smėlio, jis susidės iš šeštajame etape turėjusių būti atkarpų bei šiandienos tikrojo maršruto. Nors per 160 km daug neiškovosi, mes šaltu protu turėdami progą tikrai pasistengsime aplenkti keletą prieš mus esančių lėtesnių lenktynininkų. Ramiai, gražiai, neprisidarydami problemų.“

Iš bivuako Ujunyje išlikę Dakaro ralio lenktynininkai kelsis atgal į Argentiną, kur bus surengti likę 4 varžybų etapai. Iš 87 maratone startavusių ekipažų visureigių kategorijoje, šiuo metu lenktynes tęsia vos 58 komandos. Daugiausia, net 8 sportininkus pasiglemžė antrasis Dakaro etapas.

Vienintelis varžybose išlikęs A. Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio „CRAFT Bearings“ ekipažas pirmadienio etape startuos 19 val. 38 min. Lietuvos laiku. Šiuo metu lietuviai klasifikuojami 27-oje vietoje bendrojoje įskaitoje.