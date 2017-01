D. Motiejūnas arti susitarimo su Naujojo Orleano „Pelicans“

Anot JAV žurnalisto Shamso Charania, Donato Motiejūno agentai sekmadienį pradėjo derybas su Naujojo Orleano „Pelicans“ klubo atstovais. Žurnalistas tvirtina, kad derybos sėkmingos ir netrukus D. Motiejūnas turėtų tapti šios komandos nariu.

Teigiama, jog Naujajame Orleane 26-erių 213 cm ūgio krepšininkas turėtų uždirbti apie 800 tūkstančių JAV dolerių. Kad lietuvis galėtų prisijungti prie naujosios savo komandos, „Pelicans“ jau atsisakė atakuojančio gynėjo Reggie Williamso paslaugų.

The New Orleans Pelicans announced today that the team has waived guard/forward Reggie Williams. pic.twitter.com/rQMcTPT766