Ispanijos krepšinio čempionate – M. Grigonio ir M. Pociaus ekipų pergalės

Ispanijos vyrų krepšinio čempionate penktadienį Tenerifės „Iberostar“ komanda su Mariumi Grigoniu namuose 89:72 (28:19, 16:15, 25:16, 20:22) įveikė Andoros „Morabanc“ klubą.

M. Grigonis per 24 min. pelnė 7 taškus (dvitaškiai 0/1, tritaškiai 2/4, baudos 1/2), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 1 kartą suklydo ir 2 sykius prasižengė.



Mursijos UCAM komanda, kuriai atstovauja Martynas Pocius, namuose 100:91 (17:26, 25:21, 33:27, 25:17) nugalėjo Madrido „Movistar Estudiantes“ ekipą.



M. Pocius per 18 min. surinko 14 taškų (dvitaškiai 3/3, tritaškiai 2/3, baudos 2/2), atkovojo 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, 1 kartą suklydo ir 2 sykius prasižengė.



Santjago de Kompostelos „Rio Natura Monbus“ komanda su dviem lietuviais išvykoje 69:87 (17:18, 16:21, 20:33, 16:15) nusileido Malagos „Unicaja“ klubui.



Svečiams Deividas Dulkys per 20 min. pelnė 11 taškų (dvitaškiai 1/1, tritaškiai 3/7), atkovojo 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir 4 sykius prasižengė. Eimantas Bendžius per 25 min. surinko 4 taškus (dvitaškiai 2/2, baudos 0/2), atkovojo 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, po 2 kartu suklydo ir prasižengė.



„Iberostar“ klubas (10 pergalių/4 pralaimėjimai) turnyro lentelėje užima ketvirtąją vietą, UCAM (5/9) – 13-ąją, „Rio Natura Monbus“ (4/10) – 15-ąją.