„Lietuvos rytas“ įsigijo dar vieną legionierių – įžaidėją C. Hannah

„Lietuvos ryto“ komandą papildys Clevinas Hannah. 29 metų 179 cm ūgio amerikietis įžaidėjas į Vilnių keliasi iš Turkijos, Stambulo „Buyukcekmece Basket“ komandos.

NCAA pirmenybėse Vičitos universiteto ekipai atstovavęs C. Hannah, kuris yra kilęs iš Ročesterio (Niujorko valstija), profesionalo karjerą pradėjo 2010 m. Rumunijos čempionate, „BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc“ ekipoje (21,2 taško, 3,1 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvūs perdavimai).

2011–2012 m. sezoną amerikietis persikėlė į Suomiją, „Karhu Kauhajoki“ (18,3 tšk.), 3,4 atk. kam., 4,5 rez. perd.). 2012–2013 m. jis žaidė Prancūzijos ProB lygoje, „ALM Evreux Basket“ (16,8 tšk., 5,3 rez. perd, 2,9 atk. kam.), o 2013–2014 m. – ProA komandoje Nansi SLUC (10,3 tšk., 4,3 rez. perd., 2,3 atk. kam.).



Po to C. Hannah karjera šoktelėjo į stipriausią žemyne Ispanijos ACB lygą: 2014–2015 m. įžaidėjas atstovavo Badalonos „Joventut“ (10,2 tšk., 1,3 atk. kam 2,4 rez. perd.), o praėjusį sezoną – Bilbao „Dominion“.



Per 33 rungtynes pelnydamas 12,3 tšk., atkovodamas 2,1 kamuolio ir atlikdamas 3,5 perdavimo C.Hannah padėjo Bilbao klubui patekti į ACB lygos pusfinalį. Jis taip pat sužaidė 16 mačų Europos taurėje (12,4 tšk., 1,9 atk. kam., 3,6 rez. perd.). Apie tai, kodėl jam prireikė kelerių metų, kad atsidurtų stiprių Europos klubų akiratyje, C. Hannah sakė: „Buvo daug priežasčių. Pirmiausia man reikėjo prisitaikyti prie Europos krepšinio stiliaus ir pačiam tobulėti.



Bet tikriausiai pagrindinis dalykas, dėl kurio manęs anksčiau nepastebėjo – mano ūgis, esu toks žemas. Man nuolat, kiekvieną dieną ir kiekvieną sezoną reikia įrodinėti savo vertę“. Praėjusi vasara C. Hannah buvo aktyvi: jis pasirašė kontraktą su Stambulo „Buyukcekmece Basket“ ir gavo Senegalo pasą. Su šios Afrikos šalies rinktine amerikietis liepą Maniloje (Filipinai) dalyvavo 2016-ųjų Rio de Žaneiro olimpiados atrankos turnyre.



Kanados komandai 55:58 pralaimėtame mače jis per 27 min. pelnė 13 taškų, atliko 4 perdavimus. Turkams 62:68 pralaimėtoje dvikovoje C.Hannah per 19 min. įmetė 6 taškus ir dar sykį atliko 4 perdavimus. Šiose Turkijos pirmenybėse C. Hannah sužaidė 8 rungtynes, vidutiniškai pelnė 9,8 taško, atliko 4 perdavimus, atkovojo 1,9 kamuolio. Dabar „Buyukcekmece Basket“ lygoje užima 9-ąją vietą (5 pergalės ir 7 pralaimėjimai). „Buyukcekmece Basket“ šįmet taip pat dalyvauja FIBA Europos taurės turnyre.



Ten C. Hannah sužaidė 6 rungtynes, per 23 min. rinkdamas 10,2 taško, 3,7 perdavimo, 1,8 atšokusio kamuolio. Stambulo ekipa pirmojo etapo H grupėje užėmė pirmąją vietą, o dabar po dviejų pergalingų turų žengia pirma L grupėje antrajame etape.



Anksčiau savo idealais krepšinyje laikęs NBA mažylius Alleną Iversoną ir Samą Cassellą, o dabar besižavintis Stepheno Curry talentu, 179 cm ūgio C. Hannah svarsto, kokios yra stipriosios jo žaidimo pusės, kurias ne visada įvertina varžovai? „Manau, svarbiausia, kad savo žaidimu aš suteikiu komforto aikštėje komandos draugams. Jaučiu, kad pajėgiu padaryti juos geresnius ir suteikti jiems pasitikėjimo“, – sakė C. Hannah.