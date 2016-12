Lietuviai atranda paplūdimio tenisą – ką turėtumėte žinoti apie šį sportą?

Tenisas – daugeliui pakankamai gerai žinoma sporto šaka. Jei aktyviai nesidomite ja, tikrai teko girdėti apie Ričardo Berankio ar Lauryno Grigelio pasiekimus, Didžiojo kirčio turnyrus ar pasaulinių šio sporto žvaigždžių laimimas įspūdingas pinigų sumas. Paklaustas, kur tenisas žaidžiamas, dažnas turbūt taip pat nedvejodamas atšautų, kad teniso kortuose. Egzistuoja ir kitokia, mažiau žinoma teniso atmaina – kai varžomasi ne ant kietos dangos, o ant paplūdimio smėlio. Tai vadinama paplūdimio tenisu ir šis sportas Lietuvoje vis labiau populiarėja, rašoma pranešime spaudai.

Gimė saulėtuose Italijos paplūdimiuose

„Paplūdimio tenisas prieš gerus 35 metus gimė Italijoje ir pirmiausiai išpopuliarėjo ten. Turbūt tai, kad ši teniso rūšis gimė būtent šioje šalyje, nėra atsitiktinumas. Italijai netrūksta šilto pajūrio, paplūdimių, todėl turbūt būnant viename jų kažkam šovė mintis pamėginti per tinklą pamušinėti ne tik tinklinio kamuolį, bet ir teniso kamuoliuką“, – apie paplūdimio teniso ištakas pasakoja Lietuvos Paplūdimio teniso asociacijos prezidentas Arūnas Grigalauskas.

Anot A. Grigalausko, vėliau sportas išpopuliarėjo kituose šilumos ir paplūdimių nestokojančiuose kraštuose, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje. Galiausiai susidomėjimas šia nauja teniso atmaina persikėlė ir kitas šalis, o 2008 metais jauną sporto šaką pradėjo globoti Tarptautinė teniso federacija.

„Lietuvoje paplūdimio teniso gimimo metais galima būtų laikyti 2012 metus, kuomet Anupriškėse buvo surengtas pirmasis profesionalus paplūdimio teniso turnyras. Turint omenyje, kad ši sporto šaka Lietuvoje pradės skaičiuoti dar tik penktus metus, susidomėjimas ja yra iš tiesų didelis ir vis augantis. Be to, jau turime ir tikrai neblogų pasiekimų aukščiausio lygio tarptautiniuose turnyruose“, – sako A. Grigalauskas.

BNS nuotr.

Svarbiausia – geras smėlis po kojomis

Paplūdimio tenisui mūsų šalyje populiarėti netrukdo ir tai, kad Lietuva negali pasigirti itin plačiai besidriekiančiu ar juo labiau ištisus metus šiltos jūros skalaujamu pajūriu.

„Paplūdimio tenisas nebūtinai turi būti žaidžiamas natūraliame paplūdimyje prie jūros ar kito vandens telkinio. Specialiai šiai sporto šakai skirtos aikštelės po atviru dangumi ar po stogu gali būti įrengtos praktiškai bet kur. Tačiau kiekvienu atveju bene svarbiausias dalykas norint iš tiesų mėgautis paplūdimio tenisu yra tinkamas smėlis po kojomis“, – pažymi A. Grigalauskas.

Anot A. Grigalausko, jei įprastame tenise be geros kortų dangos itin svarbu ir tinkama avalynė, labai geros ir patvarios raketės bei kamuoliukai, tai paplūdimio tenise pastarųjų svarba nėra tokia didelė.

„Paplūdimio tenisą žaidžiant mėgėjiškai dažnam, žinoma, gali pakakti net ir savadarbės, kur nors savoje sodyboje įsirengtos aikštelės, tačiau norint iš tiesų patirti žaidimo malonumą, o juo labiau sportuojant profesionaliai reikalingos tam tikrus standartus atitinkančios aikštelės. Džiugu, kad Lietuvoje tokių taip pat daugėja“, – sako A. Grigalauskas.

Įrengė aukščiausio lygio aikšteles

Naują proveržį paplūdimio tenisui Lietuvoje, panašu, suteiks ir netrukus sostinėje, Ozo gatvėje duris atversiantis modernus DELFI sporto centras. Daugiafunkciniame sporto komplekse be 8 badmintono aikštelių, 2 teniso kortų ir universalių treniruočių erdvių įrengtos ir 4 aukščiausius reikalavimus atitinkančios paplūdimio tenisui bei tinkliniui žaisti skirtos aikštelės. Joms įrengti į naująjį sporto centrą atvežtas įspūdingas kiekis smėlio – 700 tonų arba daugiau nei 43 pilni sunkvežimiai.

„Tarptautinius reikalavimus atitinkančiose paplūdimio teniso ir tinklinio aikštelėse smėlis negali būti bet koks. Jis turi būti ne per smulkus, kad žaidžiant ir intensyviai judant nedulkėtų, neliptų prie žaidėjų kūno, smulkios dalelės nepatektų į akis. Be to, smėlyje neturi būti akmenukų, ar kitų stambesnių dalelių, galinčių sužaloti žaidėjus, jis negali būti per kietas. Būtent tokį smėlį ir naudojame. Jis atvežtas iš Anykščių rajone esančio karjero“, – sako sporto centro vadovė Ieva Šemberienė.

Anot I. Šemberienės, smėlis aikštelėse paskleistas maždaug 40 cm sluoksniu, nes žaidžiant paplūdimio tinklinį ar tenisą visa žaidėjo pėda turi panirti į smėlį, bet nesiekti grindų. Be to, smėlis yra įšildytas, o jo temperatūra yra keliais laipsniais aukštesnė nei aplinkos, todėl stovint ant jo jaučiama maloni šiluma.

BNS nuotr.

Lengviau perprantamas, bet ne mažiau įtraukiantis

Be to, kad yra žaidžiamas ant smėlio, o ne kietos dangos, paplūdimio tenisas nuo įprasto skiriasi ir savo taisyklėmis, kurias yra patvirtinusi Tarptautinė teniso federacija.

„Žaidimo filosofija ir pagrindiniais principais paplūdimio tenisas yra panašus į tradicinį, tačiau technika ir žaidimo dinamika yra šiek tiek kitokia. Visų pirma tai lemia mažesnis aikštelės dydis ir tai, kad kamuoliukas negali atsimušti į žemę. Tiesą sakant, paplūdimio teniso taisykles ir eigą perprasti yra lengviau nei įprasto, o emocijų jis gali suteikti nė kiek ne mažiau. Galbūt dėl to šis žaidimas ir tampa vis populiaresnis“, – sako A. Grigalauskas.

Lietuvos Paplūdimio teniso asociacijos, kuri priklauso Lietuvos teniso sąjungai, prezidento teigimu, norint žaisti paplūdimio tenisą reikia ir gerokai mažiau investicijų nei įprastame tenise.

„Iš esmės norint žaisti paplūdimio tenisą reikia minimalių investicijų. Svarbiausia turėti raketę, kamuoliuką ir kur žaisti. Paplūdimio tenise naudojama raketė yra gerokai paprastesnė nei įprastame. Joje nėra dažnai trūkinėti galinčių stygų. Su viena ta pačia paplūdimio teniso rakete galima atlikti tūkstančius padavimų ir kamuoliuko atmušimų ir tai neturės įtakos žaidimo kokybei. Profesionalų naudojamų rakečių kainos prasideda nuo maždaug 50 eurų. Manau, tai tikrai daugeliui įkandama suma“, – pasakoja A. Grigalauskas.

BNS nuotr.

Jaunieji Lietuvos paplūdimio tenisininkai – ketvirti pasaulyje

Fizinio pasirengimo paplūdimio tenisui, anot pašnekovo, taip pat reikia mažiau, tačiau tai nereiškia, kad šis žaidimas yra mažiau aktyvus ar neleidžia pilnai išsikrauti. Anaiptol – paplūdimio teniso aikštelėje tenka gerokai paplušėti ir pajudėti, o pauzių čia gerokai mažiau nei įprasto teniso mačuose.

„Tikiu, kad paplūdimio teniso kaip sporto šakos ateitis Lietuvoje yra šviesi. Turime vis geresnes sąlygas treniruotis, žaisti, rengti turnyrus net ir žiemą. Be to, optimistiškai nuteikia gerus rezultatus tarptautinėje arenoje demonstruojantys Lietuvos paplūdimio tenisininkai ir ypač perspektyvi jaunoji karta. Šiemet pasaulio čempionate jaunimo iki 14 metų grupėje komandinėse paplūdimio teniso varžybose Lietuvos komanda iškovojo 4-ąją vietą. Suaugusiųjų grupėje Lietuvos komanda taip pat pasirodė neblogai ir iš 32 vietų užėmė 14-ąją. Pernai ir užpernai šiame svarbiausiame paplūdimio teniso turnyre likome dvylikti“, – lietuvių pasiekimus vardina A. Grigalauskas.

Pašnekovas pasakoja, kad nacionaliniai paplūdimio teniso čempionatai Lietuvoje kasmet organizuojami nuo 2013 metų, o pernai ir užpernai Palangoje taip pat surengti ir pirmieji tarptautiniai Tarptautinės teniso federacijos paplūdimio teniso turnyrai. Kitų metų vasario 4–5 dienomis Vilniuje vyks pirmasis Tarptautinės teniso federacijos paplūdimio teniso turnyras uždarose patalpose.