A. Juknevičius baigia pasiruošimus Dakaro raliui

Kitų metų sausio mėnesį vyksiančiame Dakaro ralyje startuos trys lietuviški ekipažai. Viename iš jų – įvairių komandų sudėtyse virš 12 kartų Dakare dalyvavęs Antanas Juknevičius.

„Kiekvieną vakarą bivuake pamatysi daug didelių vyrų su spalvinimo knygutėmis, – juokavo Dakaro veteranas A. Juknevičius. – Dakare kelio knygą, kaip ir klasikiniame ralyje, šturmanai gauna gerokai prieš startą. Nepaisant to, galimybės susirašyti t. y. pravažiuoti trasą ir savo akimis pamatyti visus posūkius bei pavojingas vietas, čia niekas nesuteikia, todėl vakarus šturmanai dažnai praleidžia skirtingomis spalvomis žymėdami kiekvieną trasos kilometrą, posūkių vietas, skiriamuosius ženklus ir t. t. Bet Dakaras nebūtų Dakaru, jei viskas būtų taip paprasta – dažnai kelio knygoje nurodyti duomenys neatitinka realybės, ypač pasikeitus oro sąlygoms.“



Be viso to, tiek pilotas, tiek šturmanas turi mokėti tam tikras automobilio detales pakeisti trasoje – tam jie ruošiasi dar prieš kelionę į Pietų Ameriką. Visus likusius sunkiuosius remonto ir automobilio atstatymo darbus bivuake tarp startų atlieka techninė komanda, kurią sudaro mechanikai bei vyriausiasis inžinierius. Natūralu, kad jų funkcijos ir darbų kiekis tiesiogiai priklauso nuo vairuotojo vairavimo stiliaus, komandos pasiruošimo ir paprasčiausios sėkmės, tačiau net ir be neplanuotų techninių darbų, šie specialistai po kiekvieno etapo turi nemažą sąrašą užduočių.



„Peržiūrėti visas automobilio sistemas, patikrinti einamuosius komponentus, atstatyti reikiamus skysčių lygius, inspektuoti ratlankius ir padangas ieškant pažeidimų, išvalyti ir išplauti automobilį bei paruošti jį kitos dienos startui ir t. t., – vardijo „Craft Bearings“ komandos pilotas A. Juknevičius. – Pirmojo dešimtuko komandos kiekvienai daliai prižiūrėti turi atsakingą žmogų, tuo tarpu mūsų mechanikai keliese turi pasirūpinti visomis automobilio sistemomis. Trasoje nutikus rimtesniems gedimams techninė komanda mus konsultuoja, kaip greičiau ir saugiau pakeisti dalis bei padeda rasti netradicinį sprendimą sunkesnėms problemoms pašalinti“.



Likusius komandos narius sunku būtų įstatyti į tam tikrus rėmus. Vieni jų – vietiniai specialistai, kurių žinios naudojamos sprendžiant logistinius klausimus ar kasdienėse situacijose, pavyzdžiui, ieškant spartesnio vietinio interneto. Kiti – organizacinio tipo profesionalai, kurių įgūdžiai praverčia dėliojant dienos planą, tvarkaraščius ir pan. Be visų šių profesionalų, kiekviena komanda turi ir pajėgas Lietuvoje.



A. Juknevičius pasakojo, kad dažnai pasitaiko atvejų, jog Lietuvoje lenktynes sekantys žino kur kas daugiau už lenktynininkus esančius trasoje, ar net už tarp bivuakų keliaujančius komandos ekipažus: „Turėti akylai naujienas apie oro sąlygas, organizacinius pakitimus ir kitą naudingą informaciją stebinčius žmones itin naudinga tokiais atvejais kaip praėjusiais metais, kuomet oro sąlygos ir organizatorių pakeitimai jaukė lenktynių grafiką.“



Aštuntajame savo Dakare startuosiantis lenktynininkas pasakojo, kad svarbu ne tik, kiek komandoje narių, tačiau ir kaip gerai jie dirba tarpusavyje: „Į pirmą Dakarą važiavome dviese, su Dariumi į Libijos dykumas taip pat leidomės vieni, tačiau abiejose varžybose pasiekėme finišą ir parodėme neblogus rezultatus. Nepaisant to, kuo daugiau savo srities profesionalų turi komandoje, mažiau suki galvą apie remontą, transportą ir t. t. Automatiškai gali labiau susitelkti į pagrindinį savo tikslą bei trasoje pademonstruoti visą savo potencialą.“



A. Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio „Craft Bearings“ Dakaro komanda į Pietų Ameriką iškeliauja pirmoji iš lietuviškų ekipažų – gruodžio 26 dieną.