Britų futbolo klubuose galėjo būti tvirkinami ir ketverių metų vaikai

Plečiantis Didžiosios Britanijos futbolo pasaulį sukrėtusiam skandalui dėl seksualinio išnaudojimo, policija trečiadienį pranešė, kad galėjo būti tvirkinami net ketverių metų vaikai.

Pateikdama naujausią informaciją dėl skandalo, Britanijos Nacionalinės policijos viršininko taryba (NPCC) nurodė, kad smarkiai išaugo įtariamų klubų, potencialių įtariamųjų ir galimų aukų skaičius.

Tyrimą dėl vaikų seksualinio išnaudojimo – „Operation Hydrant“ – atliekantys pareigūnai domisi 148 klubais, 155 potencialiais įtariamaisiais ir 429 aukomis, kurios įtariamų nusikaltimų metu buvo nuo ketverių iki 20 metų amžiaus. Dauguma šių įtariamų nusikaltimų įvyko daugiau kaip prieš 20 metų.

Andy Woodwardui praėjusį mėnesį paskelbus, kad jį klube „Crewe Alexandra“ išnaudojo vienas nuteistas vaikų tvirkintojas, keli buvę profesionalūs žaidėjai viešai papasakojo apie jaunimo trenerių vykdytą seksualinį išnaudojimą.

Naujausi NPCC skaičiai, apimantys futbolą nuo „Premier“ lygos iki žemiausio lygmens, buvo paskelbti po 819 pranešimų „Operation Hydrant“ vykdytojams.

Trys ketvirtadaliai šių pranešimų buvo gauti pagalbos linija, kurią įsteigė Anglijos futbolo asociacija ir labdaros fondas „National Society for the Prevention of Cruelty to Children“ (NSPCC).

98 proc. identifikuotų aukų yra vyriškos lyties. NPCC patvirtino, kad buvo nurodytos ir kitos sporto šakos.

Gruodžio 9 dieną pranešimų buvo 639, įtariamų klubų – 98, įtariamųjų – 83.

NPCC toliau ragina vaikų seksualinio išnaudojimo aukas kreiptis į pareigūnus.