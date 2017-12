Per atogrąžų audrą Filipinuose žuvo trys žmonės, 77 tūkst. turėjo palikti namus

Rytų Filipinus šeštadienį talžo atogrąžų audra „Kai-Tak“, kuri pareikalavo mažiausiai trijų žmonių gyvybių, o 77 tūkst. gyventojų privertė palikti namus, pranešė pareigūnai.

Per audrą kilo potvyniai, buvo nutrauktas elektros tiekimas, susidarė nuošliaužos, pranešė šalies meteorologijos tarnyba. Audra, kurios vėjų greitis siekia 110 km per val., siaučia trečioje pagal dydį Samaro saloje ir kaimyninėje Leitės saloje, kur prieš ketverius metus per taifūną „Haiyan“ žuvo ar dingo daugiau kaip 7,3 tūkst. žmonių.

Apie tris mirties atvejus pranešta iš Leitės, kur nuskendo dvejų metų berniukas, vieną moterį palaidojo nuošliauža, o trečias asmuo įkrito į užlietą šulinį.

Samare ir Leitėje kariškiai sunkvežimiais gelbėjo įstrigusius gyventojus, kurių daugiau kaip 77 tūkst. jau yra evakuotųjų centruose.

Vėjas vartė medžius ir elektros stulpus, užlieta daug laukų. Septynis žmones sužeidė žemės nuošliaužos ir vėjo nešti daiktai.

Nacionalinės nelaimių rizikos mažinimo ir valdymo tarybos atstovė sakė, jog taryba tikrina pranešimus apie dar du žuvusius žmones.

Meteorologai prognozuoja, kad savaitgalį „Kai-Tak“ slinks per centrinę Filipinų dalį.