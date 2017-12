A. Piontkovskis: V. Putinas išeis ne po revoliucijos, užteks Vakarų „dovanėlės“

Rusijoje buvo pareikšta, kad nebūtina reaguoti į Tarptautinio Hagos tribunolo prokuratūros išvadą, kad Donbase yra Rusijos kariuomenės, nes Rusija nuo pernai nebepriklauso Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali išvesti Rusiją kad ir iš paties Dievo jurisdikcijos, bet nuo to nesikeičia jo padarytų nusikaltimų sunkumas, įsitikinęs V. Putino kritikas Andrejus Piontkovskis.

Jo straipsnis publikuotas leidinyje „Novoje vremia“.



Anot autoriaus, V. Putino režimas išeis, kaip išeina visi autoritariniai režimai. Kai ateis nauja valdžia, tiems, kas įvykdė karo nusikaltimus Kryme ir toliau juos daro Donbase, neišvengiamai teks atsakyti, visų pirma, prieš Rusijos teismą.



Reikėtų žinoti, kad praėjusią savaitę įvyko ketvirtas Rusijos opozicijos forumas „Laisva Rusija“ („Svobodnaja Rossija“), kuriame buvo sudarytas sąrašas žmonių, kaltų dėl nusikaltimų, visų pirma, dėl karinių nusikaltimų Ukrainoje.



Šiame sąraše – 11 žmonių kategorijų: pradedant kategorija, sąlyginai pavadinta „vadai“, kurioje nurodytos pavardės: V. Putinas, Sergejus Šoigu (Rusijos gynybos ministras – red.), Sergejus Lavrovas (Rusijos užsienio reikalų ministras – red.), baigiant kategorija „propagandininkai“ – Dmitrijus Kiseliovas, Vladimiras Solovjovas ir kiti veikėjai, kurie pateisina šiuos nusikaltimus.



Taigi ne tik Ukrainoje ir pasaulyje, bet ir Rusijoje atsimena šiuos nusikaltimus. Ir, A. Piontkovskio įsitikinimu, bausmės nusikaltėliai neišvengs.



Jis abejoja, ar Hagos teismo prokuroro išvados turės įtakos V. Putino įvaizdžiui prieš prezidento rinkimus. Rusijos piliečiai apie tai nė nesužinos, nes Rusijos televizorius apie šį įvykį nepraneša. Tačiau Hagos teismo pareiškimas – ne tuščias garsas, tai gali turėti įtakos V. Putino įvaizdžiui pasaulyje.



„Visi matome, kaip griežtėja požiūris į V. Putino režimą. Ypač iš Amerikos valdžios pusės. Nė nepaisant to, kad V. Putinui pavyko padaryti „agentą“ JAV prezidentu. Bet Amerikos institutai pasirodė esą stipresni. Ir dabartinė Jungtinių Valstijų politika, ypač Ukrainos klausimu, gana griežta. Jos principus nuolat skelbia JAV specialusis atstovas Kurtas Volkeris“, – rašoma straipsnyje.



Be to, JAV kongresas vienbalsiai pritarė įstatymui dėl asmeninių sankcijų Rusijos oligarchams. Autorius įsitikinęs: jau mažiau nei po 60 dienų tie žmonės, apie kuriuos kalbame, bus pavadinti nusikaltėliais ir jiems bus įvestos sankcijos, kurios jiems – ne mažiau skausmingos nei bet kokių tarptautinių teismų nutartys.



„Tai jie, tik oficialiais vertinimais, pavogė iš Rusijos apie 1 trln. dolerių. Tai karinių nusikaltėlių, pradedant V. Putinu, turtas. Žinoma, ten nėra sąskaitų su V. Putino pavarde, bet visiems žinoma, kas yra jo statytiniai, kaip antai, Sergejus Rolduginas (žinomas Rusijoje muzikantas – red.) ir kiti. Šie pinigai bus užšaldyti, konfiskuoti, o tai labai didelis smūgis Rusijos vadovybei“, – rašo A. Piontkovskis.



Anot jo, net neįmanoma prognozuoti, kas atsitiks įvedus asmenines sankcijas. Diktatoriško režimo krachas visada įvyksta staiga.



„Valdė sau Robertas Mugabe (Zimbabvės prezidentas – red.) 30 metų, o vieną gražią dieną atvažiavo į jo rūmus kareiviai ir nušalino jį nuo valdžios. Kuo griežtesni Vakarai bus Rusijos atžvilgiu, tuo greičiau tai įvyks ir Kremliuje. Man atrodo, V. Putinas išeis ne dėl kokios nors masinės revoliucijos, o po „rūmų perversmo“. Jį paprasčiausiai nuvers žmonės, kurie nukentės nuo naujų Vakarų sankcijų“, – rašo A. Piontkovskis.