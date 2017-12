ES vadovai turėtų atverti kelią naujam „Brexit“ derybų etapui

Europos Sąjungos vadovai penktadienį turėtų patvirtinti, kad pavasarį bus galima pradėti derybas su Didžiąja Britanija dėl santykių po jos išstojimo. Jos, kaip pripažino Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas, taps kur kas didesniu išbandymu Bendrijos vienybei negu derybos dėl išstojimo sąlygų. Tačiau, kol įsigalios sutartis dėl būsimų santykių, Britanija, net ir išstojusi iš Europos Sąjungos, turės gyventi pagal Bendrijos taisykles, tik nebeturės joms įtakos.

Theresa May į Briuselį atvyko sulaukusi dviejų smūgių, kurie jos autoritetą sumenkino - pirmiau jos partneriai koalicijoje nepritarė tam, kas jau buvo sutarta su Europos Sąjunga, o visai išvakarėse parlamentas prieš Th. May valią nusprendė, kad be jo pritarimo neįsigalios niekas, dėl ko ji susiderės.

Bet Europos Sąjungos lyderiai per vakarienę bent jau paplojo - neaišku, ar pačiai Th. May, ar tam, kad pirmajame derybų etape - dėl skyrybų - pasiekta pakankamos pažangos, ir galima pereiti prie antrojo - santykių po skyrybų.

Paties Londono blaškymasis buvo sukėlęs abejonių, kai už „Brexitą“ atsakingas ministras savaitgalį paskelbė, kad tai, ką premjerė sutarė dėl svarbiausių skyrybų sąlygų, dar nebūtinai įpareigojama.



„Tai labiau ketinimų deklaracija negu kas nors kita. Tai labiau ketinimų paskelbimas, o ne teisiškai privalomas dalykas“, – pareiškė Didžiosios Britanijos „Brexito“ ministras Davidas Davisas.

Tad penktadienį lyderiai įrašys, kad derybas dėl santykių po „Brexito“, kurių taip seniai siekia Londonas, pradėti bus įmanoma, bet tik jei Britanija vykdys, ką jau pažadėjo. Kad įmokės į bendrą biudžetą viską, kas pažadėta, o tai dešimtys milijardų svarų, kad Bendrijos piliečiai Britanijoje net ir po išstojimo išsaugos teises, ir kad pasienyje su Airija negrįš muitinės punktai.

Daugiau apie tai – Vykinto Pugačiausko reportaže.