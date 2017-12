ES vadovai atvėrė kelią naujam „Brexit“ derybų etapui

Europos Sąjungos vadovai pritarė naujam derybų su Didžiąja Britanija etapui – dėl santykių po jos išstojimo. Bendrijos šalių lyderiai Briuselyje sutarė, kad pasiekta pakankamos pažangos derybose dėl paties „Brexit“ sąlygų, bet jau pasiekti susitarimai tebelieka neaiškūs, o sudėtingiausi sprendimai apskritai atidedami ateičiai. Dar mažiau aišku, kokių santykių po išstojimo nori pati Didžioji Britanija, ir ar jos vyriausybė pajėgi vykdyti, ką pažada Briuselyje.

Theresa May į Briuselį atvyko sulaukusi dviejų smūgių, kurie jos autoritetą sumenkino – pirmiau jos partneriai koalicijoje nepritarė tam, kas jau buvo sutarta su Europos Sąjunga, o visai išvakarėse parlamentas prieš Th. May valią nusprendė, kad be jo pritarimo neįsigalios niekas, dėl ko ji susiderės.

Bet Europos Sąjungos lyderiai per vakarienę bent jau paplojo – neaišku, ar pačiai Th. May, ar tam, kad pirmajame derybų etape – dėl skyrybų – pasiekta pakankamos pažangos, ir galima pereiti prie antrojo – santykių po skyrybų.

Paties Londono blaškymasis buvo sukėlęs abejonių, kai už „Brexitą“ atsakingas ministras Davidas Davisas savaitgalį paskelbė, kad tai, ką premjerė sutarė dėl svarbiausių skyrybų sąlygų, dar nebūtinai įpareigojama.

Tačiau pačios Theresos May nuotaikos Briuselyje visgi pakilios – Europos Sąjunga pagaliau pareiškė, kad pažanga per skyrybų derybas pakankama, kad būtų galima kalbėtis apie gyvenimą po skyrybų. To Londonas seniai siekė.

„Paplojome sau, visiems, kas buvo prie stalo, kad sugebėjome baigti pirmąjį etapą, nes jo metu sutarti svarbūs dalykai, ypač Lietuvai. Tai mūsų emigrantų, Lietuvos piliečių teisės bus užtikrintos Didžiojoje Britanijoje“, – apie sprendimą pasakoja prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Dėl visų svarbiausių klausimų Londonui teko atsitraukti, bet net ir tai aiškumo nesuteikia. Neišspręstas, o tik įvilktas į neaiškias formuluotes bene sunkiausias klausimas – kaip išsaugoti sieną be muitinių tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Į Europos Sąjungos biudžetą D. Britanija mokės dešimtis milijardų eurų, kuriuos seniai pažadėjusi, bet neaišku, ar viskas baigsis per artimiausius metus, kai dalis įsipareigojimų driekiasi dešimtmečius.

Daugiau apie tai – Vykinto Pugačiausko reportaže.