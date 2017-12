Mastrichte – dvi ginkluotos atakos: yra žuvusių ir sužeistų

Kol kas skelbiama labai mažai informacijos apie šį incidentą. Pranešama, kad du žmonės žuvo, dar keletas sužeista.

Policijos teigimu, gyvenamajame rajone, šiaurinėje Mastrichto dalyje, buvo įvykdytos dvi atakos, kurias skyrė keli šimtai metrų.

#Maastricht #Olanda: 1 morto e diversi feriti a seguito di due episodi di attacco con coltello avvenuti in luoghi non distanti,la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dell' atto. pic.twitter.com/nW196uYChW