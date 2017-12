Ginkluotos atakos Mastrichte: žuvo du žmonės, policija terorizmo neįžvelgia

Mastrichte, įsikūrusiame netoli Vokietijos ir Belgijos sienų, incidentai įvyko keletu šimtų metrų atstumu vienas nuo kito.

Policija tikina neturinti jokių priežasčių įvykius laikyti teroristiniais išpuoliais.

„Apie 9 val. įvyko konfliktas, vienas vyras buvo nudurtas. Vyro tapatybė vis dar nežinoma. Įtariamasis pabėgo“, – rašoma policijos pranešime.

„Po dešimties minučių buvo nudurta moteris, jos tapatybė taip pat nėra žinoma“, – pranešė pareigūnai.

„Antro incidento metu buvo sužeisti du žmonės. Jie buvo nugabenti į ligoninę. Jų sužeidimų pobūdis nėra žinomas. Vėliau trečias sužeistas žmogus buvo rastas netoliese esančioje mečetėje. Tas žmogus taip pat buvo nuvežtas į ligoninę“, – teigiama pranešime.

Šalies premjeras Markas Rutte, atkartodamas pareigūnus, teigė, kad įvykiai su terorizmu nesusiję.

„Tai, kas nutiko, yra siaubinga. Žmonės buvo nužudyti ir sužeisti“, – Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime Briuselyje sakė M. Rutte.

Pareigūnai tęsia tyrimą.

#Maastricht #Olanda: 1 morto e diversi feriti a seguito di due episodi di attacco con coltello avvenuti in luoghi non distanti,la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dell' atto. pic.twitter.com/nW196uYChW