Venesuela neleis svarbiausioms opozicinėms partijoms dalyvauti prezidento rinkimuose

Svarbiausios Venesuelos opozicinės partijos, prezidento Nicolas Maduro teigimu, negalės dalyvauti kitais metais vyksiančiuose prezidento rinkimuose. To priežastimi jis nurodė partijų sprendimą boikotuoti sekmadienį vykusius merų rinkimus. Rinkimuose jo socialistai, N. Maduro duomenimis, laimėjo daugiau kaip 300 merų postų iš 335.

„Visos partijos, kurios šiandien nedalyvavo ir ragino boikotuoti rinkimus, negalės siekti prezidento posto“, – pareiškė N. Maduro spaudos konferencijoje. Vadinasi, savo kandidato, be kitų, negalės kelti opozicijos politikų Henrique Capriles ir Leopoldo Lopez partijos.



„Jei jos nenori rinkimų, ką jos daro? Kokia alternatyva? (Pilietinis) karas?“ – klausė N. Maduro pastebimai susinervinęs.



Šalyje jau daug mėnesių verda nuožmi kova dėl valdžios tarp kairės nacionalistinės N. Maduro vyriausybės ir centro dešinės opozicijos. Liepą darbą pradėjo N. Maduro šalininkų vyraujama Konstitucinė Asamblėja, opozicija jos nepripažįsta.



N. Maduro sekmadienį paskelbė, kad ketina dalyvauti kitais metais vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Tačiau apklausos rodo, kad jį remia 30 proc. rinkėjų. Rinkimai numatyti kitų metų gale. Tačiau stebėtojai mano, kad jie gali būti paankstinti ir surengti metų pradžioje.



Nepaisant gausių naftos atsargų, Venesuelą yra ištikusi didelė ekonominė krizė. Opozicija dėl to kaltina N. Maduro. Per masinius protestus šalyje nuo balandžio iki liepos žuvo 125 žmonės.