Niujorko autobusų stotyje nugriaudėjo sprogimas

Į įvykio vietą atvyko gausios policijos pajėgos, buvo uždarytos trys metro linijos.

Niujorko policija anksčiau oficialiai pranešė, kad buvo sulaikytas vienas žmogus ir paskelbė apie dar mažiausiai vieną nukentėjusįjį. Vis dėlto pareigūnai vėliau patvirtino, kad suimtas ir nukentėjęs vyras – tas pats asmuo.

The scenes in #Manhattan right now. Remain vigilant and safe everyone. pic.twitter.com/zb5Ac4MArI