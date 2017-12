Stebėtojai: IS kovotojai vėl įžengė į Sirijos Idlibo provinciją

Grupuotė „Islamo valstybė“ (IS), po susirėmimų su konkuruojančiais džihadistais, užėmė dalį Sirijos Idlibo provincijos teritorijos. Tą ji padarė praėjus beveik ketveriems metams po to, kai buvo išvaryta iš šio regiono, pranešė stebėtojai.

Didžiojoje Britanijoje įsikūręs Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras pranešė, kad po susirėmimų su „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS) – grupuote, kurioje dominuoja buvusi „Al Qaedos“ atšaka – IS pavyko užimti Baškuno kaimą.

Apie šios teritorijos užėmimą pranešta po kelias dienas trukusių IS ir HTS kovotojų kautynių kaimyninėje Hamos provincijoje. Per jas IS pavyko užimti kelis kaimus Šiaurės rytinėje provincijos dalyje, pranešė stebėtojai.

Užėmusi Baškuną, IS grįžo į Idlibą po beveik ketverių metų pertraukos. Tuomet iš šios Šiaurės vakarų Sirijoje esančios provincijos ji buvo išstumta per kautynes su kitomis džihadistų organizacijomis ir sukilėlių grupuotėmis.

Dalyje Sirijos ir Irako teritorijų 2014 metais paskelbtas vadinamasis IS „kalifatas“ pastaraisiais mėnesiais byra, grupuotei netekus tokių svarbių miestų kaip Raka ir Mosulas.

Šiuo metu IS kontroliuoja vos kelis lopinėlius Sirijos teritorijos. Tuo tarpu Irako ministras pirmininkas šeštadienį paskelbė, kad karas su šia grupuote jo šalyje jau baigtas.