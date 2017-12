„Brexit“ derybose pasiektas persilaužimas

Europos Sąjunga (ES) ir Didžioji Britanija skelbia apie persilaužimą „Brexit“ derybose. Apie tai penktadienį Briuselyje pranešė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude`as Junckeris ir Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May.

„Pasiekta pakankamai pažangos, kad galėtume pradėti antrąjį derybų etapą“, – sakė J.-C. Junckeris . Dabar „laikas veikti“ ES šalių lyderiams, sakoma Komisijos pareiškime. Jie viršūnių susitikime kitos savaitės penktadienį spręs, ar pritari rekomendacijoms.



Antrajame derybų rate bus kalbama apie būsimą abiejų pusių partnerystę. Kad galėtų prasidėti šis derybų etapas, ES reikalavo susitarimo trimis pagrindinėmis temomis. Iki paskutinio momento ginčytinas buvo pirmiausiai klausimas, kaip išvengti pasienio kontrolės tarp ES šalies Airijos ir Jungtinei Karalystei priklausančios Šiaurės Airijos.



Dabar Didžioji Britanija garantuoja Airijos vyriausybei, kad Airijos saloje nebus tvirtos sienos. Didžiojo penktadienio susitarimas apsaugotas, sakė Airijos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney.



Th. May sakė, kad Jungtinės Karalystės integralumas išliks. Kartu nebus „griežtos sienos“ tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. Airija ir toliau priklauso ES. Šiaurės rytinė Airijos salos dalis, priklausanti Didžiajai Britanija, iš Bendrijos išstos.



Teigiama, kad J.-C. Junckeris ir Th. May jau pirmadienį susitarė dėl kompromiso, tačiau šis žlugo dėl Šiaurės Airijos partijos DUP pasipriešinimo. Th. May Jungtinės Karalystės parlamente yra priklausoma nuo DUP paramos. Tačiau nesutarimus galiausiai pavyko įveikti.



J.-C. Junckeris ir Th. May spaudos konferencijoje pabrėžė, kad visų ES piliečių Didžiojoje Britanijoje ir britų Europos Sąjungoje teisės po išstojimo nepakitusios. Tai suteiks saugumo daugiau kaip 3 mln. žmonių. Pasiektas susitarimas ir dėl Londono finansinių įsipareigojimų.



ES ir Didžioji Britanija nuo birželio derasi dėl 2019-aisiais planuojamo išstojimo iš ES sąlygų.



Antrajame derybų etape bus kalbama apie prekybinius santykius tarp ES ir Didžiosios Britanijos bei pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“. Glaudus bendradarbiavimas gali amortizuoti neigiamus „Brexit“ padarinius prekybai ir ekonomikai. Pereinamuoju laikotarpiu Didžioji Britanija galėtų toliau būti ES vidaus rinkos dalis su visomis laisvėmis, tačiau neturėtų balso teisės ES lygiu.