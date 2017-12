Th. May ir ES lyderių susitikime persilaužimo dėl „Brexit“ nepavyko pasiekti

Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May susitikime su aukščiausiais Europos Sąjungos (ES) atstovais pirmadienį Briuselyje persilaužimo „Brexit“ klausimais pasiekti nepavyko. Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude`as Junckeris ir premjerė paskelbė apie tolesnes konsultacijas, kad galėtų būti baigtas pirmasis išstojimo derybų etapas. Abu jie buvo „įsitikinę“, kad iki savaitės pabaigos rezultatas bus. Susitarimas, atrodo, žlugo pirmiausiai dėl Šiaurės Airijos klausimo.

„Tai ne žlugimas, tai pačio paskutinio pokalbių rato pradžia“, – sakė J.-C. Junckeris. Nepaisant pastangų ir „didžiulės pažangos“ praėjusiomis dienomis, visiškai susitarti dėl sėkmingo pirmojo derybų etapo pabaigos „nebuvo įmanoma“, bendroje su Th. May spaudos konferencijoje pareiškė liuksemburgietis.



J.-C. Junckeris ir Th. May sutartinai kalbėjo apie du ar tris neišspręstus klausimus. Čia dar būtinos „tolesnės konsultacijos, tolesnės derybos ir tolesnės diskusijos“, kalbėjo Komisijos vadovas. Tačiau jis esąs „labai įsitikinęs“, kad šią savaitę susitarimas gali būti pasiektas ir kad iki ES viršūnių susitikimo gruodžio 15-ąją bus „užtektinai pažangos“.



Kad vis dar yra nuomonių skirtumų, pripažino ir Th. May. Tačiau ir ji „yra tikra“, jei kalbama apie rezultatą iki savaitės pabaigos.



Th. May dar susitiko su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donaldu Tusku. Šis premjerei davė paskutinį terminą iki pirmadienio „Brexit“ derybose duoti dar trūkstamus pažadus. Po pokalbių D. Tuskas sakė, kad „laiko labai mažai“, tačiau susitarimas gruodį „dar įmanomas“.



Likusių 27 ES šalių lyderiai per viršūnių susitikimą kitą savaitę nori nuspręsti, ar pasiekta „pakankamai pažangos“ trimis svarbiausiais išstojimo klausimais. Tai yra būsimos ES piliečių teisės Didžiojoje Britanijoje, finansiniai reikalavimai Londonui ir Šiaurės Airijos klausimas.



Tik tada „Brexit“ derybos galės pereiti į antrąjį etapą, kuriame bus kalbama apie būsimus santykius ir galimą prekybos susitarimą. Londonas spaudžia pradėti šį etapą.



Th. May ir J.-C. Junckeris detaliau neišspręstų klausimų nekomentavo. Tačiau Airijos premjeras Leo Varadkaris vakare neslėpė „nuostabos ir nusivylimo“. Didžiosios Britanijos vyriausybė, anot jo, „regis, nesugeba nuspręsti to, dėl ko prieš tai buvo susitarta“.



Anot pranešimų, Didžioji Britanija buvo pasirengusi sutikti su Airijos reikalavimais, kad muitų bei prekybos taisyklės Šiaurės Airijoje liktų tokios, kokios galioja ES. Vis dėlto po aršių Demokratinės unionistų partijos, kuri remia Th. May mažumos vyriausybę Londone, protestų konsultacijas teko stabdyti.



Šiaurės Airijos klausimas ir toliau lieka vienas labiausiai ginčytinų derybose. Po „Brexit“ britų Šiaurės Airijos provincija nuo salos pietinės dalies gali būti atskirta ES išorės sienos. Airija nori tam užkirti kelią.