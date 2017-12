LRT viešnagė Ukrainos rytuose: kai kuriuose miestuose – nė vienos saugios vietos

Milijonai civilių Rytų Ukrainoje gyvena nuolat apšaudomose teritorijose. LRT žurnalistai apsilankė Avdijivkoje, vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Donecko, o fronto linija matosi plika akimi. Dabar mieste kiek ramiau, nors metų pradžioje jis buvo stipriai apšaudytas. Avdijivkos vadovas sako, kad mieste nėra nė vienos saugios vietos nuo artilerijos apšaudymų. Čia jau veikia mokyklos, darželiai, o vietiniai pasakoja, kad tik pusė gyventojų palaiko Ukrainą.

Šioje zonoje esantį, septynis kilometrus nuo AvdIjivkos nutolusį Opytnajos kaimą karo pradžioje 2014-aisiais kelis mėnesius kontroliavo sepratistai, vėliau kaimą atsiėmė ukrainiečių kariai. Tačiau apšaudymai tęsiasi iki dabar.

Kaime nėra nei elektros, nei dujų, nei parduotuvių, čia patekti galima tik pravažiavus apšaudomus kelius. Prieš karą kaime buvo trys parduotuvės, mokykla ir vaikų darželis. Raisa viena iš penkių milijonų gyventojų, kurie gyvena aktyvių kovų zonoje.

„Pamenu, kai atvažiavo tankai. Tuo metu dar pas mus ir dujos, ir šviesa buvo, nepaisant to, kad šaudė. O po to, kai atėjo dešinieji, išdaužė viską. Ir žmonių tuo metu žuvo daug. Nenoriu net prisiminti. Dieną dar nieko, o naktimis. Į langus tiesiog šaudė. Ir sakė, kad neleisime čia jums gyventi. O kur mums dėtis“, – prisiminimais dalinasi Raisa Petrovna/

Maisto Raisai ir jos vyrui atveža tik kariai ir savanoriai. Jie atgabeno ir viščiukų bei ožką. Raisa pasakoja turėjusi ir karvę, tačiau ją sužeidė į kiemą pataikiusios minos skeveldra.

Tuo metu AvdIjivkos pietinė jo pusė iki šiol mena čia vykusius mūšius, o daugiau žmonių tik vietos turguje.

Dabar čia šūviai girdėti tolumoje, o mokyklos ir darželiai jau veikia. Ir dalis žmonių jau grįžo. Pramoniniame mieste prieš karą gyveno kaip Marijampolėje – per 35 tūkstančius žmonių, dabar – kaip Ukmergėje – per 20 tūkstančių. Per aršiausius mūšius čia buvo likę vos 8 tūkstančiai.

Daugiau – įraše.