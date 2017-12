Pakistane teroristams užpuolus universitetą, žuvo 9 studentai

Penktadienį Pakistane mažiausiai devyni studentai žuvo, o dar 37 žmonės buvo sužeisti, kai teroristai Haiber Pahtunhvos provincijos Pešavaro mieste užpuolė žemės ūkio universiteto bendrabutį. Tai pranešė laikraštis „Dawn“, remdamasis teisėsaugos institucijų atstovais.

Anksčiau buvo pranešta, kad per ataką nukentėjo 16 žmonių, tarp jų – studentai, pasieniečių korpuso kariškiai, policininkas, apsaugos darbuotojas ir žurnalistas.



Leidinio duomenimis, išpuolį surengė keturi teroristai, jie buvo nukauti per Pakistano saugumo pajėgų operaciją.



Atsakomybę už išpuolį prisiėmė teroristinė grupuotė „Tehrik-i-Taliban Pakistan“. Pakistano talibai veikia atskirai nuo to paties pavadinimo Afganistano judėjimo, bet vadovaujasi jo ekstremistine ideologija.



Užpultame bendrabutyje šiaip jau gyvena daugiau kaip 100 studentų, bet dauguma jų buvo išvykę į namus švęsti religinės šventės.