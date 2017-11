D. Trumpas „Twitter“ pasidalijo antimusulmoniškais vaizdo įrašais

JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ trečiadienį pasidalijo vienos britų kraštutinių dešiniųjų grupės paskelbtais trimis antimusulmoniškais vaizdo įrašais.

Viename iš jų esą matomas musulmonas, daužantis olandą berniuką su ramentais. Kitame matoma, kaip islamistų nusikaltėlis nustumia paauglį nuo stogo.

Trečiame vaizdo įraše musulmonas niokoja Mergelės Marijos skulptūrą. Pranešama, kad tinkle „YouTube“ šis vaizdo įrašas pasiekiamas bent nuo 2013-ųjų.

Šiais įrašais „Twitter“ pirmoji pasidalijo kraštutinių dešiniųjų grupės „Britain First“ („Britanija – pirmiausia“) lyderio pavaduotoja Jayda Fransen.

Be šių vaizdo įrašų D. Trumpas trečiadienį parašė ištisą virtinę kitų pranešimų. Jis vėl pareiškė, kad televizija CNN skelbia „išgalvotas naujienas“ (fake news). Be to, pasak jo, JAV ekonomika, vertinant daugeliu atžvilgių, yra „rekordinėje teritorijoje“.

Jis taip pat tvirtino, kad vartotojų pasitikėjimo indeksas dabar yra aukštesnis nei kada nors anksčiau.

„Atrodo, kažkam aš (mano politika) patinka!“ – parašė JAV prezidentas.