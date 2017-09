Th. May: Didžioji Britanija įsipareigojusi ginti Europą

Didžioji Britanija yra besąlygiškai įsipareigojusi Europos gynybai ir saugumui, teigia Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May, informuoja BBC.

Premjerė taip sakė Didžiosios Britanijos kariams, kartu su NATO dislokuotiems Estijoje. Nuo balandžio Tapos mieste šiaurinėje Estijoje yra 800 britų karių, jie prisideda prie NATO pastangų nuraminti Rytų Europos valstybes, kurios baiminasi dėl didėjančio Rusijos agresyvumo. Estijoje dislokuoti ir kitų šalių kariai.



Kartu su Th. May karius aplankė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Estijos ministras pirmininkas Juri Ratas.



Kreipdamasi į karius, Th. May sakė: „Nors ir paliekame ES, kaip jau daug kartų sakiau, nepaliekame Europos, todėl Didžioji Britanija yra besąlygiškai įsipareigojusi užtikrinti Europos saugumą. Rusijos tęsiama agresija kelia vis didesnį pavojų mūsų draugams Estijoje, taip pat Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, todėl mūsų atsakas privalo būti aiškus ir nedviprasmiškas“.



Prieš vizitą kalbėdama Th. May teigė, kad grėsmės, su kuriomis susiduria Europa, – nuo terorizmo iki kibernetinių nusikaltimų ir neteisėtos imigracijos – didėja savo mastu ir sudėtingumu. Be kita ko, ruošiantis „Brexit“, politikė teigia norinti kurti naują partnerystę su ES saugumo srityje.