Spūsties ant geležinkelio tilto Mumbajuje aukų padaugėjo iki 22

Dešimtys žmonių susibūrė ant tilto slėpdamiesi nuo staiga prapliupusio smarkaus lietaus. Spūstis kilo, kai čia vienu metu suplūdo daugybė žmonių, sakė Indijos geležinkelių atstovas spaudai,



„Incidentas įvyko, kai Mumbajų merkė smarki liūtis ir keleiviai slėpėsi ant pėsčiųjų tilto. Priekyje buvę žmonės paslydo ir didžiulė minia nugriuvo. Dėl to kilo spūstis“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ravindra Bhakaras.

Death toll rises to 15 in stampede at #Elphinstone #Mumbai pic.twitter.com/a5NqbAKfGO