E. Macronas: jei A. Merkel susidės su liberalais, man galas

Vokietijos kanclerė su Prancūzijos prezidentu Taline pradėjo pirmąsias derybas po Bundestago rinkimų. Emmanuelis Macronas užvakar pateikė drąsią Europos Sąjungos ateities viziją su bendru euro zonos biudžetu, finansų ministru ir parlamentu, bet ambicingiems planams gali užkirsti kelią koalicijos formavimas Berlyne. Angela Merkel į vyriausybę turės įtraukti liberalus, kurie griežtai priešinasi E. Macrono idėjoms, ir šis, pranešama, netgi prisipažino bijantis, kad tai gali sužlugdyti jo valdymą.

Prancūzijos prezidentas taip ambicingai siekia išjudinti Europos Sąjungą, per silpną, per lėtą, per mažai veiksmingą, kad Vokietijos kanclerė, anot spaudos, netgi sunerimo, jog E. Macronas daugybę atsakymų pateikė nė neaptarus klausimų.

Šį vakarą Taline, kai bendrijos vadovai prie vakarienės stalo aptars ateitį, E. Macronas kalbės pirmasis. Bet jo idėjas kiti lyderiai tik mandagiai išklausys. A. Merkel tik atsargiai įvertino, kad medžiagos diskusijoms Prancūzijos prezidentas pateikė daug, ir ji bus atvira. Kiti šiaurės Europos lyderiai gali ir griežčiau pietiečiams pasakyti, kad pirmiau susitvarkytų savo biudžetus, o tada kalbėtų apie bendrą.

Beveik dviejų valandų kalboje Sorbonos universitete užvakar E. Macronas ragino reformuoti ekonomiką, kad taikos dešimtmečių Europoje nesugriautų radikalizmo plitimas. Jis siūlė, kad 19 eurą įsivedusių šalių sudarytų ir bendrą biudžetą.

„Biudžetas įmanomas tik kartu su stipria politine lyderyste, vadovaujant bendram ministrui ir su stipria parlamentine priežiūra Europos lygiu“, – sako E. Macronas.

Bet į Vokietijos vyriausybę tikriausiai bus įtraukti liberalai. O jų lyderis po ketverių metų politikos nuošalyje pozicijas dėl euro griežtina ir E. Macronas idėją dėl bendro biudžeto vadina raudonąja linija – neduos Vokietijos pinigų Prancūzijos valstybinei politikai finansuoti ar Silvio Berlusconio klaidoms Italijoje. Tokioms šalims kaip Graikija liberalai siūlo leisti išstoti iš euro zonos, bet likti Europos Sąjungoje, nors tai pasauliui iškart parodytų, kad euras – ne amžinas.

„Jei viena valstybė narė norėtų palikti euro zoną, ji neprarastų ES narystės. Nes dabar tai riboja reformų galimybę Europoje ir biudžeto sutvarkymą“, – teigia Vokietijos laisvųjų demokratų partijos pirmininkas Christianas Linderis



Jis gali tapti finansų ministru. Silpniausias per dešimtmečius krikščionių demokratų rezultatas iš posto išstūmė Wolfgangą Schaeuble. Rekordinius 45-erius metus dirbantis parlamentaras taps Bundestago pirmininku ir turės suvaldyti diskusijas, kai į parlamentą pateko antieuropietiški radikalai.

Politikos sunkiasvoris per aštuonerius metus tapo vienu iš įtakingiausių euro zonos politikų. Vokietijoje amžiną biudžeto deficitą pavertė rekordiniu perviršiu, bet Pietų Europa jo nekentė dėl griežtų reikalavimų prasiskolinusioms šalims. Jei jį pakeis liberalų lyderis, Berlyno reikalavimai liks tokie pat griežti, o europinio entuziazmo bus mažiau.

AFP/Scanpix nuotr.

„Siūlau Vokietijai naują partnerystę. Ne dėl visko sutarsime, ir ne iš karto. Bet aptarsime viską. Tiems, kas sako, kad tai neįmanoma užduotis, mano atsakymas yra, kad tai jūs pripratote su viskuo susitaikyti, bet ne aš“, – tvirtina Prancūzijos prezidentas.

Tai virsta svarbiausiu klausimu ketvirtajai A. Merkel kadencijai. Bendras biudžetas galėtų siekti 300 mlrd. eurų, ir liūto dalį sudarytų didžiausios ekonomikos Vokietijos įmokos. A. Merkel komanda jau klausia, kam būtų leidžiami bendri pinigai, ką veiktų bendras finansų ministras, ir už ką būtų atsakingas bendras parlamentas.

Paryžiuje ir Berlyne dabar rinkimų nebus ketverius metus. Bet A. Merkel vaidmuo Europoje jau ir šiaip susilpnėjo. O dabar, kad stabili vyriausybė būtų Berlyne, jai gali tekti atsisakyti euro zonos reformos ir taip išsiūbuoti vyriausybę Paryžiuje.

E. Macronas žino, kad jei jo pažadas reformuoti euro zoną žlugs, nusivylimas per kitus rinkimus gali atnešti pergalę kraštutiniam Nacionaliniam frontui. Draugui jis, pasak spaudos, neseniai prasitarė apie Vokietijos liberalus: jei A. Merkel su jais susidės, man galas.