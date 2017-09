V. Putinas vyksta į Turkiją aptarti ginkluotės pirkimo sandorio

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį susitiks su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu aptarti padėties Sirijoje ir ginkluotės pirkimo sandorio. Susitikimu siekiama sustiprinti gerėjančius santykius, keliančius nerimą Vakarams.

Nepaisant Osmanų imperijos ir Romanovų dinastijos laikus siekiančios konkurencijos regione, Rusija ir Turkija 2016 metais atnaujino ryšius ir bendradarbiauja artimiau, pasibaigus santykių krizei kilusiai, kai Turkija virš Sirijos numušė Rusijos lėktuvą.

„Rusija ir Turkija labai artimai bendradarbiauja“, – prieš V. Putino vienos dienos darbinį vizitą į Ankarą sakė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas.

Abiejų šalių vadovai R. T. Erdogano rūmuose susitiks darbo pietų, o vėliau dalyvaus uždarame susitikime ir 21 val. 30 min vietos laiku (ir Lietuvos) surengs spaudos konferenciją, savo tinklalapyje skelbia Turkijos prezidento kanceliarija.

Turkija ir Rusija per daugiau nei šešerius metus nesiliaujančio karo Sirijoje remia skirtingas puses, Rusija yra svarbiausia prezidento Basharo al Assado sąjungininkė, o Turkija remia prezidentą siekiančius nuversti sukilėlius.

Nors Turkijos politika šiuo klausimu oficialiai nepasikeitė, Ankarai pradėjus artimiau bendradarbiauti su Rusija, Turkija pastebimai rečiau puola Damasko režimą.

Maskva ir Ankara, lygiagrečiai derybų Astanoje, ragina Sirijoje sukurti keturias taip vadinamas „deeskalacijos“ zonas, siekiant baigti nuo 2011 metų vykstantį pilietinį karą.

Maskvos sąjungininkui B. al Assadui konflikte laimint, Rusija tikėsis, kad Turkija savo remtus sukilėlius įtrauks į politinį procesą.

NATO narė Turkija pasirašė, turimomis žiniomis, 2 milijardų dolerių (1,7 milijardo eurų) vertės sandorį iš Rusijos pirkti zenitinių raketų kompleksą S-400, tokiu sprendimu šokiruodama sąjungininkes.

Ekonominis bendradarbiavimas taip pat klesti, Rusijos turistai grįžta į Turkiją, be to abi šalys kartu tiesia dujotiekį per Juodąją jūrą.