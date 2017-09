E. Macrono planus gali sugadinti A. Merkel sprendimai

Vokietijos kanclerė ketvirtadienio vakarą susitinka su Prancūzijos prezidentu pirmą kartą po Bundestago rinkimų. Emmanuelis Macronas antradienį pateikė drąsią ES ateities viziją su bendru euro zonos biudžetu, finansų ministru ir parlamentu, bet ambicingiems planams gali užkirsti kelią koalicijos formavimas Berlyne.

Angela Merkel į vyriausybę turės įtraukti liberalus, kurie griežtai priešinasi E. Macrono idėjoms, ir šis, pranešama, netgi prisipažino bijantis, kad tai gali sužlugdyti jo valdymą.

Prancūzijos prezidento planas išjudinti ES toks ambicingas, kad Vokietijos kanclerė, pasak spaudos, netgi sunerimo, jog E. Macronas pateikė daugybę atsakymų dar nė neaptarus klausimų. Ketvirtadienį Taline, kai ES vadovai susirinks prie vakarienės stalo aptarti Bendrijos ateitį, E. Macronas kalbės pirmasis. Bet dar iki tada susitiks su A. Merkel, kad galėtų įvertinti, kaip jo planus, o gal net ir visą jo valdymą, gali pakeisti rinkimų rezultatai Vokietijoje.

Sorbonos universitete E. Macronas antradienį kalbėjo, kaip reformuoti ES, per silpną, per lėtą ir per mažai veiksmingą. Greta idėjų apie bendras karines pajėgas, daugiausia dėmesio naujasis prezidentas skyrė ekonomikos reformoms – jos turi užtikrinti, kad taikos dešimtmečių Europoje nesugriautų radikalizmo plitimas. Jis siūlo, kad 19-a eurą įsivedusių šalių sudarytų ir bendrą biudžetą.

Daugiau apie dviejų ES šalių įtaką viena kitos sprendimams – Vykinto Pugačiausko reportaže.