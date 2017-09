A. Merkel pergalę rinkimuose temdo nacionalistų atėjimas į parlamentą

A.Merkel centro kairysis varžovas Martinas Schulzas (Martinas Šulcas) pripažino, kad jo socialdemokratai patyrė „triuškinamą pralaimėjimą rinkimuose“. Prognozės rodė, kad šįkart jo partija pasirodė prasčiausiai per pokario laikotarpį.



M.Schulzas pažadėjo, kad Socialdemokratų partija (SDP), priklausanti kadenciją baigiančiai A.Merkel Vokietijos tradicinių dominuojančių partijų „didžiajai koalicijai“, pereis į opoziciją.



„Turime mandatą formuoti naują vyriausybę, ir jokia vyriausybė negali būti suformuota prieš mus“, – A.Merkel sakė džiūgaujantiems šalininkams. Ji pridūrė, kad nebuvo „savaime suprantama“, ar jos konservatorių blokas gaus pirmąją vietą po 12 metų valdymo, nes pastarieji ketveri metai buvo „nepaprastai sunkūs“.

The current projected national vote share for the German Federal Election.