Irako kurdai balsuos referendume dėl šiaurinio regiono nepriklausomybės

Irako valdžia tokį referendumą laiko prieštaraujančiu konstitucijai. Irane ir Turkijoje kurdų mažumos irgi yra gana didelės, tad šios šalys baiminasi, kad referendumas Irake paskatins separatistines nuotaikas ir jose.

Jungtinės Valstijos bei daugelis Vakarų valstybių taip pat ragino atidėti ar atšaukti referendumą, teigdamos, kad jis kenkia kovai su „Islamo valstybe“. Skaičiuojama, kad referendume trijose Irako provincijose, kurios nuo 2003 metų sudaro autonominį Kurdistano regioną, iš viso balsuos apie 5,5 mln. kurdų.

