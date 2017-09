Dešimtys tūkstančių kurdų Irake reikalavo nepriklausomybės

„Visi mums dieną naktį sako, kad turime atidėti referendumą, – sakė M. Barsanis baigiamajame savo kampanijos mitinge. – Referendumas neturi nubrėžti sienų, o turi tapti pirmu žingsniu nepriklausomybės link“.



Jis ir toliau yra atviras pokalbiams be išankstinių sąlygų, pabrėžė prezidentas, tačiau esą tik po kitą pirmadienį vyksiančio referendumo. Minia Franso Haririo stadione mojo kurdų vėliavomis, šoko ir šventė. Žmonės vis sušukdavo „taip, taip“, šitaip reikšdami savo paramą referendumui ir nepriklausomai kurdų valstybei.



Rugsėjo 25-ąją kurdai ketina referendume balsuoti dėl nepriklausomybės nuo Irako. Nepaisydama tarptautinės kritikos, kurdų vyriausybė neatsisako tokių savo planų. „Jie jau šimtus metų kartoja, kad laikas nėra tinkamas, – kalbėjo M. Barsanis. – Dabar tai ne mano rankose, o jūsų“.

To our friends out there, speak up now or never! US &its allies are once again standing against the will of #Kurdistan. #Kurdishreferendum pic.twitter.com/E1WTbKoU0b