ES stiprins kovą su kibernetinėmis atakomis

Europos Sąjunga antradienį pristatė planus stiprinti kovą su kibernetinėmis atakomis – be kita ko, ketinama įkurti naują Kibernetinio saugumo agentūrą, rengti kovos su kompiuteriniais įsilaužėliais pratybas ir sukurti naują Europos sertifikavimo sistemą, kuri užtikrintų, jog skaitmeninius produktus ir paslaugas yra saugu naudoti.

Europos Komisija, 28 nares turinčio bloko aukščiausioji vykdomosios valdžios institucija, šiuos pasiūlymus pateikė didėjant susirūpinimui dėl kibernetinių atakų prieš rinkimų kampanijas kai kuriose šalyse, išpirkos reikalaujančių virusų atakų ir kitų kibernetinių nusikaltimų, tokių kaip asmeninių duomenų vagystės ir išpuoliai prieš bankų sistemas.



„Kibernetinės atakos dažnėja, tampa išmoningesnės ir globalios“, – per spaudos konferenciją sakė už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas.



„ES turi reaguoti į jas septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą“, – pabrėžė jis.



Naujoji ES Kibernetinio saugumo agentūra, kuri būtų įkurta dabar Graikijoje veikiančios institucijos pagrindu, padėtų Bendrijos narėms atremti kibernetines grėsmes. Ji taip pat organizuotų kasmetines Europos masto kibernetinio saugumo pratybas ir užtikrintų geresnį dalijimąsi žvalgybiniais duomenimis bei žiniomis apie grėsmes.



Planuojama, kad Kibernetinio saugumo agentūra taip pat padės parengti ir įgyvendinti visoje ES veikiančią sertifikavimo sistemą, kurią Komisija siūlo siekdama užtikrinti produktų ir paslaugų kibernetinį saugumą. Nauji Europos kibernetinio saugumo sertifikatai užtikrins milijardų įrenginių (daiktų interneto), šiuo metu valdančių ypatingos svarbos infrastruktūros objektus (pvz., energetikos ir transporto tinklus), bei naujų vartojimo įrenginių (pvz., susietųjų automobilių) patikimumą. Kibernetinio saugumo sertifikatai būtų pripažįstami visose valstybėse narėse, sakoma Europos Komisijos pranešime. Ši sistema būtų labai panaši į šiuo metu veikiančią maisto produktų saugumo ženklinimo sistemą.



„Noriu, kad aukšti kibernetinio saugumo standartai suteiktų naują konkurencinį pranašumą mūsų bendrovėms“, – sakė skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisarė Marija Gabriel.



Be to, ES nuo ateinančių metų pradės kibernetinės gynybos pratybos mokymus ir šioje srityje bendradarbiaus su NATO, kurios būstinė įsikūrusi Briuselyje.



Komisija taip pat pristatė naujausias pastangas sukurti „bendrąją skaitmeninę rinką“ didžiausiame pasaulyje laisvosios prekybos bloke, turinčiame apie 500 mln. gyventojų.



Siūloma visoje Bendrijoje užtikrinti laisvą neasmeninių duomenų srautą, o ne reikalauti, kad ES narės įpareigotų bendroves saugoti ir apdoroti duomenis bloko ribose – nebent būtų su viešuoju saugumu susijusių priežasčių elgtis kitaip.



Naujosioms taisyklėms dar turėtų pritarti ES narės ir Europos Parlamentas.