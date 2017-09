„Kommersant“: atsitiktinį raketos paleidimą per „Zapad“ tiria speciali komisija

Atsitiktiniam raketos paleidimui Lugos poligone prie Sankt Peterburgo tirti sudaryta speciali Rusijos gynybos ministerijos ir aviacijos pramonės atstovų komisija, rašo trečiadienį laikraštis „Kommersant“, kuriam pavyko sužinoti išsamesnių incidento detalių.

Leidinio duomenimis, rugsėjo 16 d. iš 50 metrų aukštyje maždaug 200 kilometrų per valandą greičiu skridusio karinio sraigtasparnio Ka-52 atsitiktinai buvo paleista „oras-žemė“ klasės raketa. Tai atsitiko įjungus pagrindinį orlaivio ginkluotės išjungiklį. Trys žmonės žemėje buvo lengvai sužeisti, taip pat buvo apgadintos dvi mašinos.



Pasak „Kommersant“, komisija nustatė, kad raketa išskrido be piloto komandos, kai tik jis įjungė pagrindinį ginkluotės išjungiklį. Vis dėlto abu Ka-52 lakūnai laikinai nušalinti nuo skrydžių.



Rusijos gynybos ministerija oficialiai neigia, kad per pratybas „Zapad 2017“ buvo kokių nors incidentų. „Visi pranešimai socialiniuose tinkluose apie salves į žurnalistų minią ir daugybę sunkiai sužeistų žmonių yra tyčinė provokacija arba kieno nors asmeninis kvailumas“, – teigė Vakarų karinės apygardos spaudos tarnybos atstovai.



Rusijos vicepremjeras Dmitrijus Rogozinas, paklaustas apie incidentą, pareiškė nežinąs, kas turima omenyje.



Antradienį kai kurios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad per Rusijos ir Baltarusijos pratybas „Zapad 2017“ Lugos poligone prie Sankt Peterburgo iš sraigtasparnio Ka-52 atsitiktinai buvo paleista „oras-žemė“ klasės raketa, nuo kurios nukentėjo keli žmonės.