„Spiegel“: penki Vokietijos automobilių koncernai veikė pagal kartelinį susitarimą

Penki Vokietijos automobilių gamintojai nuo devintojo dešimtmečio veikė pagal kartelinį susitarimą, tai yra derino savo veiksmus, susijusius su automobilių gamyba, kaina, detalių tiekimu ir dyzeliniais varikliais bei kitais gamybos aspektais, penktadienį praneša „Spiegel Online“.

„Spiegel“ duomenimis, karteliniame susitarime dalyvavo bendrovės „Volkswagen“, „Audi“, „Porsche“, BMW ir „Daimler“. Per visą tą laiką buvo surengta apie 60 darbinių susitikimų, kuriuose dalyvavo per 200 koncernų darbuotojų.



„Spiegel“ remiasi dokumentu – „savotišku kaltės pripažinimu“, kurį „Volkswagen“ pateikė antimonopolinei tarnybai. Jame teigiama, kad esama „įtarimų dėl veiksmų, pažeidžiančių antimonopolinius įstatymus“. „Daimler“ ir BMW šią leidinio informaciją pavadino spekuliacijomis. Kitos bendrovės kol kas minėtos publikacijos nekomentavo.



Kaip rašo „Spiegel“, „jeigu tai pasitvirtins, tai bus vienas didžiausių kartelinių susitarimų per visą Vokietijos verslo istoriją“. Leidinio duomenimis, kompetentingos institucijos aptiko pirmųjų susitarimo požymių dar praėjusių metų vasarą.



„Dyzelinis skandalas“ Vokietijos automobilių gamintoją sudrebino 2015 metų rugsėjo mėnesį. JAV aplinkos apsaugos agentūra (EPA) apkaltino bendrovę dėl to, kad dyzeliniais varikliais varomuose automobiliuose buvo įdiegta programinė įranga, leidžianti testavimo metu nuslėpti realius duomenis apie teršalų emisijas. JAV vyriausybė įpareigojo koncerną atšaukti 482 tūkst. „Volkswagen“ ir „Audi“ markės automobilių, parduotų šalyje 2009–2015 metais. Balandį „Volkswagen“ sutiko išpirkti automobilius iš vartotojų ir sumokėti jiems kompensacijas. Daugelyje pasaulio šalių atliekamas „Volkswagen“ veiklos tyrimas.