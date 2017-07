Per susirėmimus su Donecko separatistais žuvo 5 Ukrainos kariai

Pranešama, kad dar trys kariai žuvo prieš tai sprogus minai.



JAV valstybės departamentas tai pavadino kruviniausia diena Rytų Ukrainos konflikte 2017-aisiais metais.



Ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše Valstybės departamentas dėl kovų suintensyvėjimo apkaltino Rusijos vadovaujamus separatistus ir abi puses paragino laikytis trapių paliaubų.

.@statedeptspox: US condemns latest violence in eastern #Ukraine and calls on #Russia to observe the ceasefire. pic.twitter.com/6loL3Lqeeq