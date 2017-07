Patvirtinta, kad per žemės drebėjimą Graikijoje žuvo švedas

Drebėjimo, užfiksuoto 1 val. 31 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, epicentras buvo maždaug už 10,3 km į pietus nuo didelio Turkijos kurorto Bodrumo, vasarą pritraukiančio daug turistų, taip pat už 16,2 km į rytus nuo Koso salos Graikijoje, nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS).

Švedijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad per Graikijos Koso salą supurčiusį žemės drebėjimą praėjusią naktį žuvo 20 metų vyras iš vidurio Švedijos.

Jo vardas dar nepaskelbtas.

Žinutėje „Twitter“ socialiniame tinkle, užsienio reikalų ministrė Margot Wallstrom išreiškė savo užuojautą, aukų ir nukentėjusiųjų Graikijoje ir Turkijoje artimiesiems, ir sakė, kad jos ministerija palaikys artimus ryšius su visais vietovėje esančiais švedais.

Norvegijos užsienio reikalų ministerija sakė, kad per žemės drebėjimą Kose rimtai sužeistas norvegas išskraidintas gydytis į ligoninę.

Beveik 360 žmonių buvo sužeisti Turkijos kurortiniame Bodrumo mieste per 6,7 balo žemės drebėjimą, praeitą naktį supurčiusį Graikijos Dodekaneso salas ir Turkijos Egėjo pajūrį, penktadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Ahmetas Demircanas.

Powerful M6.7 #earthquake near Bodrum, #Turkey just now. Very shallow, not good at all. Via QuakeFeed pic.twitter.com/m0eT4GybFs