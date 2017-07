J. McCainui diagnozuotas smegenų vėžys

80 metų senatoriui iš Arizonos praėjusią savaitę buvo atlikta operacija kraujo krešuliui virš kairės akies pašalinti. Tyrimai „parodė, kad su šiuo kraujo krešuliu buvo susijęs pirminis smegenų auglys, vadinamas glioblastoma“, sakoma Majo klinikos Finikse, kur buvo atlikta operacija, pareiškime, kurį paskelbė J. McCaino biuras.



„Senatorius ir jo šeima svarsto tolesnes gydymo galimybes“, – sakoma pareiškime, kuriame pažymima, kad tarp jų gali būti chemoterapijos ir spindulinės terapijos derinys.



Glioblastoma yra itin agresyvi suaugusių žmonių smegenų vėžio forma. Tai tos pačios kategorijos vėžys, nuo kurio 2009 metais mirė kita JAV Senato legenda, Tedas Kennedy; jam buvo 77-eri.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John.