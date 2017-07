Britanijos princas Williamas ir jo šeima pradeda vizitą Vokietijoje

Britų princas Williamas, jo žmona Kate ir vaikai, princas George`as ir princesė Charlotte, trečiadienį atvyko į Berlyną pratęsti savo kelionės Europoje, kuri buvo surengta Didžiajai Britanijai derantis dėl išstojimo iš Europos Sąjungos.

Vokietijos sostinės Tegelio oro uoste lipdami iš lėktuvo, Williamas ir Kate laikė savo vaikus už rankų.

Karališkoji pora turi papietauti su kanclere Angela Merkel jos biure, be to, apsilankys prie garsiųjų sostinės Brandenburgo vartų ir netoliese esančio paminklo 6 milijonams per Holokaustą nužudytų žydų.

Per tris vizito Vokietijoje dienas Williamas ir Kate taip pat turi apsilankyti Heidelberge ir Hamburge.

Į Vokietiją jie atvyko po vizito Lenkijoje.