Urugvajus tapo pirmąja pasaulio šalimi, kurioje galima legaliai įsigyti marihuanos

Urugvajus tapo pirmąja pasaulio šalimi, kurioje nuo trečiadienio kai kuriose vaistinėse galima įsigyti marihuanos. Registruoti vartotojai per savaitę galės nusipirkti ne daugiau kaip 10 gramų dviejų rūšių kanapių. Valstybinio kanapių instituto duomenimis, iki šiol užsiregistravo apie 5 000 piliečių, ketinančių pirkti marihuanos. Apie 70 proc. jų yra vyrai, dauguma – 30–44 metų amžiaus. Gramas marihuanos vaistinėje kainuos 1,3 dolerio (1,13 euro) – ir tai yra pigiau nei pas kvaišalų prekeivius, praneša agentūra dpa.

Manoma, kad dėl to nelegali rinka praras 7 mln. dolerių.

Priešingai nei Nyderlanduose, kur marihuanos pardavimas vadinamuosiuose „Coffee-Shops“ yra tik toleruojamas, o kanapes tiekia nelegali rinka, Urugvajus reguliuoja ir kanapių auginimą. Dvi įmonės turi teisę komerciniais tikslais auginti kanapes – po dvi tonas per metus.

Be to, kad marihuanos bus galima įsigyti vaistinėse, egzistuos dar dvi galimybės ją vartoti legaliai, tačiau ir tam gyventojai turės registruotis. Bus leista auginti iki šešių vienetų kanapių namuose arba priklausyti klubui, kuris bendrai augins kanapes ir kiekvienam nariui savam naudojimui skirs iki 480 gramų kanapių per metus. Bendras registruotų vartotojų skaičius yra apie 15 000. Priešingai nei Nyderlanduose, turistai marihuanos įsigyti negalės.

Registruotis galės tik urugvajiečiai arba užsieniečiai, progresyvia laikomoje Pietų Amerikos šalyje gyvenantys mažiausiai metus. Be to, kanapių vartojimas bus draudžiamas darbo vietoje, viešose aikštėse ar už vairo.

Kritikai pirmiausiai įžvelgia problemų kontroliuojant legalų marihuanos pardavimą. Esą yra pavojus, kad pigi marihuana gali būti nelegaliai perparduodama.