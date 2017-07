Arabai ragina Katarą sutikti su šešiais principais prieš ekstremizmą

Keturios santykius su Kataru nutraukusios arabų valstybės antradienį paragino šią mažytę Persijos įlankos regiono šalį įsipareigoti laikytis šešių kovos su ekstremizmu ir terorizmu principų, taip pat derėtis dėl plano, kokiomis konkrečiomis priemonėmis jie būtų įgyvendinami.

Toks žingsnis galėtų sudaryti sąlygas greitai išspręsti Kataro krizę.



Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), Egiptas ir Bahreinas diplomatinius santykius su Kataru liepos pradžioje nutraukė pirmiausia dėl savo įtarimų, kad Kataras remia teroristines ir ekstremistines grupuotes. Kataras tokius kaltinimus atmeta.



Iš pradžių minėtos šalys pateikė 13 reikalavimų, kuriuos Kataras taip pat atmetė.



Saudo Arabijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Abdallah al Mouallimi per trumpą spaudos konferenciją JT korespondentams sakė, kad minimos keturios valstybės dabar yra užsibrėžusios laikytis šešių principų, per liepos 5-osios susitikimą Kaire suderintų jų užsienio reikalų ministrų. Šalys tikisi, kad šiuo principus taip pat palaikys Kataras.



Kataras raginamas įsipareigoti kovoti su ekstremizmu ir terorizmu, užkirsti kelią tokių grupių finansavimui ir nesuteikti joms saugaus prieglobsčio, sustabdyti visas provokacijas ir kalbas, kurstančias neapykantą ar smurtą.



A. al Mouallimi sakė, jog ketvertas mano, kad „katariečiams turėtų būti lengva priimti“ šiuos šešis principus. Jis pabrėžė, kad įgyvendinimas ir stebėjimas turi būti „esminiai komponentai“ ir kad „kalbant apie principus kompromiso nebus“.



Tačiau jis taip pat sakė, kad abi šalys gali kalbėtis apie įgyvendinimo „taktikos“ ir „įrankių“ detales ir kad „čia galime diskutuoti ir leistis į kompromisus“.



Saudo Arabijos ambasadorius paaiškino, kad tarp 13 punktų, išvardytų pirminiame ultimatume, buvo įtraukti kai kurie iš naujai siūlomų principų ir kai kurios priemonės jiems įgyvendinti.



Tarp tų 13 punktų esama reikalavimų, kuriuos Vakarų šalys galėtų laikyti priimtinais – pavyzdžiui, kad turi būti nutraukta parama ekstremistams ir ryšių su apriboti ryšiai su Iranu. Tačiau esama ir labiau abejotinų: uždaryti televiziją „al Jazeera“ ir uždaryti Katare veikiančią Turkijos karinę bazę.



A. al Mouallimi pabrėžė, kad nutraukti smurto kurstymą yra būtina, bet uždaryti „al Jazeera“ uždarymo gali ir neprireikti.



„Jeigu vienintelis būdas tai pasiekti yra uždaryti „al Jazeera“ – gerai. Jeigu galime tai pasiekti be „al Jazeera“ uždarymo – irgi gerai. Svarbu yra tikslas ir principas“, – sakė jis.



JAE tarptautinio bendradarbiavimo ministras Reemas al Hashimy sakė, jog visos susijusios šalys palaiko tvirtus ryšius su Jungtinėmis Valstijomis.



„Manome, kad amerikiečiai atlieka labai konstruktyvų ir labai svarbų vaidmenį, kaip tikimės, taikiai išsprendžiant dabartinę krizę“, – pažymėjo jis.



JAV prezidentas Donaldas Trumpas kilus šiam ginčui tvirtai palaikė Saudo Arabiją ir JAE. Jis taip pat viešai parėmė šių šalių poziciją, kad Kataras remia islamistų kovotojų grupuotes ir yra destabilizuojanti jėga Artimuosiuose Rytuose.



JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas neseniai baigė kelias dienas trukusią tarpininkavimo diplomatiją ir pasiekė susitarimą intensyvinti Kataro pastangas dėl kovos su terorizmu. JAV ir Kataro pasirašytame supratimo memorandume išdėstyti žingsniai, kurių Doha gali imtis, kad sustiprintų savo kovą su terorizmu ir spręstų terorizmo finansavimo prevencijos trūkumus.



A.al Hashimy šį memorandumą pavadino „puikiu žingsniu“ ir pridūrė, kad „dabar eilė veikti Katarui“.