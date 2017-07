Paslaptingas D. Trumpo sūnaus susitikimas: aiškėja vis daugiau ryšių su Rusija

Kaip rašo CNN, D. Trumpo jaunesniojo advokatas Alanas Futerfasas pranešė, kad kalbėjosi telefonu su aštuntu asmeniu, dalyvavusiu pernai birželį viename iš dangoraižio „Trump Tower“ apartamentų vykusiame susitikime.

Kaip praeitą savaitę pranešė transliuotojas CNN, minėtas asmuo yra susijęs su Agalarovų šeima iš Rusijos. Pasak dviejų su aplinkybėmis susipažinusių šaltinių, susitikimas ir buvo surengtas Agralovų šeimos iniciatyva.

Niujorko dangoraižyje „Trump Tower“ vykusiame susitikime dalyvavo JAV prezidento sūnus D. Trumpas jaunesnysis, žentas Jaredas Kushneris, tuometinis D. Trumpo rinkimų kampanijos vadovas Paulas Manafortas, teisininkė iš Rusijos Natalija Veselnickaja, reklamos agentas Robas Goldstone`as, rusų kilmės amerikietis lobistas Rinatas Achmetčinas ir dar bent du asmenys.

Įvykęs susitikimas, apie kurį kiek anksčiau pranešė amerikiečių dienraštis „The New York Times“, kaipmat patraukė visuotinį dėmesį.

Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation!